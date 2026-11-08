Caso Ana María Meza: las pruebas forenses que contradicen la hipótesis de suicidio

La madrugada del domingo 25 de enero de 2026, Ana María Meza, politóloga de 36 años, falleció tras caer del quinto piso de un edificio en el barrio La Calleja, en el norte de Bogotá. Su prometido, Carlos Mario Rodríguez Rosas, afirmó ante las autoridades que la joven se lanzó voluntariamente mientras él dormía.

Sin embargo, los análisis de física forense y la reconstrucción realizados por investigadores privados mostraron un escenario distinto. El estudio determinó que la trayectoria del cuerpo y su posición al caer corresponden a una caída libre provocada por un tercero, y no a un salto voluntario.

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Sobre estos hallazgos, el director del equipo, Yefrin Garavito, explicó la diferencia detectada en Los Informantes: "Aquí hay unas leyes físicas que no se pueden negar y precisamente el estudio que nosotros desarrollamos determinó las diferencias entre el posible salto con proyección y una caída directa del cuerpo empujado por una tercera persona."



La necropsia y las evidencias de agresión previa

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal aportó elementos claves para el caso. Los exámenes concluyeron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación. La presión ejercida sobre nariz y boca le impidió recibir oxígeno, provocándole pérdida de conocimiento antes de caer.

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Los médicos forenses registraron además marcas en brazos, cuello y muñecas, así como rastros bajo las uñas que indican que la víctima intentó defenderse.

Frente a los hallazgos médicos, la abogada de la familia, Elena Suárez, destacó el valor de estas evidencias: "El cuerpo de Ana María nos ha contado acerca de la violencia que sufrió antes de su muerte. El cuerpo de Ana María ha contado que ella luchó por su vida."

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La abogada señaló también que esta hipótesis suele repetirse en casos similares: "Es un suicidio que también es muy común en estos temas de feminicidio en los que se suele mostrar a las mujeres como seres incapaces de gestionar emociones, como personas que no tenemos la capacidad de sobreponernos a una ruptura."

Las inconsistencias registradas en el lugar de los hechos

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El expediente reúne hechos que llamaron la atención de las autoridades. Una habitante del edificio relató el momento del impacto: "Yo escucho un golpe tan fuerte que dije, botaron un sofá los del quinto piso. Esa gente es terrible."

A pesar de que el hecho ocurrió hacia medianoche y el hallazgo se produjo a las cinco de la mañana, la familia recibió la noticia casi once horas después. La hermana de la víctima, María de los Ángeles Meza, se refirió a las llamadas realizadas esa madrugada: "Ese día, mientras mi hermana estaba en el suelo y ya había fallecido, Carlos Mario llamó a las 5 de la mañana a una niña de 24 años a decirle que que lo visitara, que él ya había terminado con Ana María."

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La Fiscalía identificó además que el apartamento fue limpiado alterando la escena inicial.

El estado del proceso judicial

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El 27 de mayo de 2026, una jueza envió a la cárcel a Carlos Mario Rodríguez Rosas mientras avanza el proceso. La Fiscalía le imputó presunto feminicidio agravado y acceso carnal violento. El señalado no aceptó cargos y enfrenta juicio con penas de hasta 50 años de cárcel.

Días después, el padre de la joven falleció tras el choque emocional vivido por la familia. La madre de Ana María expresó el dolor familiar: "El 30 de enero enterramos a Ana María y el 11 estamos enterrando a mi esposo. O sea, ¿qué cuadro familiar triste?.