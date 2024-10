Denuncian muerte de joven en Santa Marta: la contaminación sería la causa

La contaminación ambiental es una problemática que preocupa en Colombia por las graves repercusiones para la salud pública. En diversas regiones del país, los habitantes enfrentan enfermedades crónicas, problemas respiratorios y, en algunos casos, la pérdida de seres queridos a causa de la exposición a contaminantes. Séptimo Día investigó.

Denuncian muerte y enfermedades cercanas a Palangana

En Santa Marta, Fernando Flórez y María Molina, padres de Agustín, un joven que falleció a los 17 años, afirman que la contaminación de un cuerpo de agua cercano al Relleno Sanitario Palangana es la causa de la trágica pérdida de su hijo. Fernando relata el día en que Agustín, junto a algunos amigos, decidió bañarse en la zona de agua cercana al relleno. Sin saber que los residuos del relleno podrían haber contaminado el lugar, el joven se sumergió y tragó agua, que según su familia estaba cargada de lixiviados altamente tóxicos. "Él tragó agua nadando allá y esa agua estaba contaminada… comenzó a enfermarse con dolor de cabeza, fiebre, vómito", explica el padre, quien asegura que, tras unos días, su hijo fue hospitalizado de urgencia.

Agustín estuvo en el hospital del 5 al 8 de noviembre de 2018, y su condición se deterioró rápidamente. Los médicos lo trasladaron a la UCI, donde falleció poco después. La familia, destrozada por la pérdida, aún lucha por que el caso se investigue a fondo y se determine la relación entre la exposición al agua contaminada y la muerte del joven. Para ellos, el dolor es doble, pues sienten que nadie se ha responsabilizado de la tragedia que los marcó para siempre.

Otras familias afectadas



El caso de Agustín no es aislado. Pablo Palma y Danna García, vecinos de la zona y padres del pequeño Jerónimo, de apenas 4 años, aseguran que su hijo también es una víctima de la contaminación generada por el relleno sanitario. Jerónimo padece hipertrofia adenoidea, una afección que, según la pediatra del niño, se atribuye a la contaminación ambiental en el aire que rodea la comunidad. “La pediatra me dice que la hipertrofia adenoidea de Jerónimo fue ocasionada por contaminación que había en el medio ambiente, en el aire”, afirma la madre del menor, quien expresa preocupación por el futuro de la salud de su hijo y otros niños de la comunidad.

Una construcción cuestionada: expertos y autoridades responden

Jaime Avendaño, ingeniero ambiental consultado por Séptimo Día, señala que, de acuerdo con la normativa ambiental, los rellenos sanitarios deben estar ubicados al menos a 3 kilómetros de las zonas residenciales. “Nunca debió haberse construido un sanitario en ese lugar, es un área de preservación y conservación”, sostiene Avendaño, agregando que la cercanía entre el Relleno Sanitario Palangana y las viviendas de la comunidad no solo incumple con las normas, sino que pone en grave riesgo la salud de los habitantes.

Patricia Caicedo, secretaria de Planeación de Santa Marta, afirma que el relleno ha tenido intervenciones para mitigar el impacto ambiental: “En los informes y los reportes que recibimos ha habido acciones para mitigar, digamos, esas problemáticas que la comunidad manifiesta”, señala la funcionaria, asegurando que la administración está al tanto de la situación y busca responder con medidas adecuadas. No obstante, la comunidad alega que tales acciones no han sido suficientes para evitar las afectaciones de salud y que continúan viviendo en condiciones que consideran inaceptables.

Por su parte, Yolanda González, gerente de ATESA, empresa operadora del relleno sanitario, defiende la labor de la compañía frente a las denuncias de los habitantes: “¿Usted considera que no hay ningún tipo de contaminación con los barrios aledaños? No, señora. ¿Por qué los olores, las enfermedades de la gente que vive en los barrios? Eso no lo pueden atribuir a la empresa”, asegura.

Otras denuncias de afectaciones por contaminación

Las denuncias no solo se limitan a Santa Marta. En El Juncal, Huila, varias familias reportan problemas de salud derivados del agua contaminada con exceso de flúor desde 2003, provocando graves afectaciones dentales y óseas. “Mis muelas están súper dañadas… no puedo coger un mouse por mucho tiempo porque me duele ya”, asegura una de las afectadas. En Suesca, Cundinamarca, la instalación de una cementera en 2002 ha dejado a decenas de personas con problemas respiratorios crónicos, asma y otras afecciones. “Dice el doctor que es un asma crónica… ya está en el pulmón”, dice una de las afectadas.

La situación expone la grave realidad de comunidades que enfrentan los efectos de la contaminación y la inacción de las autoridades, quienes, según los denunciantes, no han implementado medidas efectivas para proteger su salud y su medio ambiente.