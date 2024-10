El 22 de febrero de 2010, al hospital de Duitama, Boyacá, ingresó casi sin vida María Amparo Rivera, de 18 años. Un grupo de médicos lograron salvarle la vida. A la mujer le extrajeron a su bebé del vientre cuando tenía siete meses de embarazo. Séptimo Día conoció el caso en el 2021.

En enero de ese año la mujer llegó al municipio boyacense proveniente de Encino, Santander, para trabajar con su madre en la plaza de mercado. Tenía seis meses de embarazo y esperaba con ansias la llegada de su hija.

Sin embargo, el domingo 21 de febrero, conoció a una joven de 16 años, quien le ofreció un supuesto de trabajo. “Me ofreció el trabajo donde me decía que iba a ganar bueno, que era trabajarle a una señora de bienestar familiar y que no importaba que estuviera embarazada”, aseguró María.

La mujer señalada es Francy Katherine Zambrano, una joven cuya familia también trabajaba en la plaza de mercado. Quedaron de encontrarse al siguiente día, es decir, el lunes para una entrevista.

Sobre las 6:00 p.m., Francy junto a otra joven, de 14 años, se encontraron con María Amparo en una calle de Duitama para llevarla a una bodega donde supuestamente le harían la entrevista.

Tras entrar al lugar, María Amparo relata que vivió el peor día de su vida. “Ya dije 'me voy’ y me dijeron ‘no, de aquí ya sale muerta’”, relató la mujer.

“Me amarraron, me taparon la boca y me pegaron una puñalada en el cuello y me empezaron a romper la blusa que llevaba con un bisturí, me abrieron el estómago, me sacaron mi bebé”, contó entre lágrimas.

Bebé fue robada del vientre de su madre

María Amparo no entendía lo que estaba pasando mientras las dos jóvenes la sometían. Ella se movía y las mujeres la golpearon.

“Vi que salió mi bebé, la envolvieron en un trapo blanco, ella lloró y ahí me desmayé, no supe más”, recordó la madre, quien estuvo consiente durante todo el tiempo que duró el ataque.

Tras un forcejeo largo y doloroso, las jóvenes la dejaron con la herida abierta y no le prestaron ninguna ayuda para intentar salvarle la vida. A las 7:30 p.m., la joven de 14 años salió de la bodega con la bebé y Francy se quedó dentro del lugar.

María Amparo afirma que Francy inicialmente quería acabar con su vida, pero que cambió de parecer y se fue del sitio. Los vecinos escucharon los gritos y llamaron una ambulancia que llegó rápidamente. Los paramédicos encontraron la dolorosa escena y la trasladaron al hospital.

Mientras tanto, la joven de 14 años llegó con la bebé y una vecina la interrogó, ella le manifestó que la niña había sido dada a luz por Francy. La recién nacida no respiraba y la señora se ofreció a llevarla al hospital de Duitama.

A las 8:00 p.m., la verdadera madre de la menor llegó al mismo hospital donde minutos antes ingresó su hija.

“Es un atentado contra la maternidad, contra los niños, ni siquiera en el vientre están seguros”, afirmó el doctor Rodrigo Moreno, quien atendió a María Amparo que llegó agonizando.

Francy llegó al hospital buscando a la menor. Cuando los médicos la buscaron, ella ya se había ido del lugar. Para ese momento ya se había enterado de lo sucedido y recolectaron pruebas en la bodega.

Gracias a los testimonios de los doctores, la vecina y lo que María Amparo le contó al paramédico, las autoridades iniciaron la búsqueda de las dos jóvenes que cometieron el hecho.

Tras varias cirugías, María Amparo se despertó y pudo ser reunida con su bebé. La menor de edad fue aprehendida, aceptó los cargos de lesiones personales y secuestro simple. Fue condenada a tres años de privación de su libertad en un centro especializado.

Por su parte, Francy Zambrano se fue de Duitama, pero a principios de 2011 regresó y se presentó ante las autoridades. No aceptó cargos, pero fue hallada responsable. La justicia la sentenció a 8 años en centro especializado, pero la mujer no volvió a presentarse. Su sanción prescribió con los años.

De acuerdo con lo encontrado en la investigación, las autoridades determinaron la que sería la motivación del hecho. "La adolescente de 16 años sostenía una relación con un ciudadano español, la intención era engañarlo y demostrarle que el hijo que habían acabado de raptar era de ellos”, afirmó el patrullero Freddy López.

Para María Amparo, en su caso nunca hubo justicia, ya que Francy nunca fue aprehendida por las autoridades y espera que algún día ella pague por sus actos.

