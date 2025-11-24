En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Compró apartamento y 10 años después sigue esperando las escrituras: ¿qué responde la constructora?

Compró apartamento y 10 años después sigue esperando las escrituras: ¿qué responde la constructora?

“El solo imaginar que uno puede tener un apartamento y a la vez no, es algo complicado”, comentó desolado el comprador. Séptimo Día buscó a los responsables del proyecto.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 24 de nov, 2025
