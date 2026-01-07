Trump dice que fue un honor hablar con el presidente Petro y espera reunirse con él

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump entablaron una conversación telefónica este miércoles 7 de enero, poco antes de que el mandatario colombiano ofreciera un discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá, tras una movilización que él convocó en defensa de la soberanía de Colombia, luego de las palabras que el estadounidense ha expresado contra él. Según pudo establecer Noticias Caracol, los jefes de Estado hablaron por más de 30 minutos y sería el primer diálogo que sostienen luego de que Trump manifestara que su homólogo era “un hombre enfermo” y que no descartaba un operativo militar en Colombia, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro de Venezuela.



¿De qué hablaron Petro y Trump?

El primero en pronunciarse tras la llamada fue Trump, quien desde su cuenta de Truth Social aseguró que "fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro". El mandatario norteamericano dio luces sobre un cese a la tensión entre ambos países e incluso dijo que esperaba reunirse con él próximamente. "Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C", dijo Trump.

Posteriormente, y frente a los manifestantes que se congregaban en la Plaza de Bolívar, Petro se refirió a su conversación que tuvo con el mandatario norteamericano. "Sólo antes de terminar la llamada pude llegar aquí, porque duró como una hora. Me dejó hablar, traté de no hablar tanto pero me queda de para arriba, y en la conversación toqué dos temas, le dije y le emití una solicitud, que se restablezcan las conversaciones directas entre cancillerías y presidentes. (...) Hablamos de dos cosas: de Venezuela y del tema del narcotráfico", dijo el mandatario.

La llamada ocurrió minutos antes de que el presidente Petro diera un discurso en la Plaza de Bolivar de Bogotá, en la cual lo esperaba una concentración de manifestantes que asistieron a mostrarle su apoyo en medio de las crecientes tensiones entre Colombia y EE.UU después de la operación militar de Estados Unidos en venezuela y de las fuertes declaraciones del presidente Trump hacia el mandatario colombiano y el país.



🚨 #ÚLTIMAHORA | Fuentes le confirman a Noticias Caracol que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostienen a esta hora una conversación vía telefónica, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambas naciones.



Siga la… pic.twitter.com/60fR84sXYp — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 7, 2026

Noticia en desarrollo.