ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

¿Constructoras en la mira? Denuncias de incumplimientos en proyectos para tener casa propia

¿Constructoras en la mira? Denuncias de incumplimientos en proyectos para tener casa propia

Afectados en Armenia denuncian que, pese a pagar sus apartamentos, no reciben escrituras y enfrentan millonarios cobros adicionales. “Esto es un robo legal”, aseguran. Séptimo Día conoció sus casos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Editado por: María Camila Triana Castillo
