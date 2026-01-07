Donald Trump dice que Venezuela comprará solo productos "hechos en EE. UU." con dinero del petróleo

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles 7 de enero que el flujo de caja proveniente del crudo venezolano tendrá un destino único y obligatorio: la industria estadounidense. Según el mandatario Venezuela comprará solo productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que obtenga del petróleo vendido bajo supervisión de Washington.

"Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", publicó Trump en su red Truth Social.

Trump detalló que el acuerdo obliga a Venezuela a adquirir únicamente productos fabricados en Estados Unidos. Este modelo de "circuito cerrado" busca inyectar capital directamente en el cinturón industrial estadounidense mientras se atiende la crisis de suministros en el país sudamericano.



"Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela", aseguró.



Este anuncio llega en un contexto político sin precedentes. Con Nicolás Maduro bajo custodia en una prisión de Nueva York y el gobierno de Trump realizando un control operativo de los recursos naturales de Venezuela. Desde el vecino país se confirmó este miércoles que negocia con Washington la venta de "volúmenes de petróleo", un recurso natural que el gobierno de Trump asegura que pasará a controlar "indefinidamente".

Para Trump, esta es la culminación de su promesa de reindustrialización, utilizando la energía extranjera como motor para el empleo local. "Es una sabia elección", afirmó el presidente estadounidense, subrayando que este pacto es la pieza que faltaba en su ambiciosa política arancelaria y de fortalecimiento manufacturero

Este anuncio llega justo después de que el presidente Trump también informara que Venezuela "entregará" a Estados Unidos entre 30 y 50 millones ‌de barriles de petróleo.

"¡Este Petróleo será vendido a su Precio de Mercado, y ‌ese dinero será controlado por mí, como Presidente de los Estados Unidos de América, para asegurar que sea ⁠usado para beneficiar al pueblo de Venezuela y a los Estados Unidos!", dijo ‍Trump ⁠en una publicación en las redes sociales.

De la misma forma, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, señaló que "vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”.

Wright también señaló que se estima que la producción petrolera de Venezuela podría aumentar en el mediano plazo en unos 700.000 barriles por día. Todo esto, luego de la captura de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, quien Trum aseguró que está colaborando con Estados Unidos.

