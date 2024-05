Doloroso relato de madre de menor de 5 años que habría sido víctima de abuso en un colegio

El caso de una menor de 5 años víctima de presunto abuso en un colegio de Bosa, en Bogotá, por parte de otro niño de su misma clase causó plantones en la institución educativa e indignación a principios del 2024. Séptimo Díaconsultó con expertos el fenómeno del bullying en Colombia y escuchó el testimonio de los padres de estos pequeños.

>>> Bullying: expertos explican cuáles son las estrategias para identificarlo o prevenirlo

“Un compañero le había castigado con un palo chuzándole su partecita íntima... que ella gritaba, pero que nadie la había escuchado”, así recuerda con dolor Tatiana Alvis, madre de la niña, estudiante de primer grado.

Según la mamá, todo comenzó el lunes 18 de marzo de 2024 cuando la pequeña le comenta que una de sus compañeras de clase la había empujado, lo que provocó que ella se cayera y se golpeara con su zapato en su zona íntima. Sin embargo, cuando llegaron a la casa, Tatiana se dio cuenta de que su hija se quejaba cuando entraba al baño.

Publicidad

Al día siguiente, Alvis se intentó comunicar con la directora de curso de su hija, pero no recibió respuesta de la maestra. La madre llevó a estudiar a su hija como de costumbre, pero cuando la recogió en las horas de la tarde notó a la menor más callada: “A eso de las 7:00 p.m. voy a empijamar a la niña, ella se asusta, me dice ‘se me había olvidado decirte, es que me volví a caer hoy’”.

Tatiana le contó a Séptimo Día que un detalle en la ropa interior de su hija la alertó: “La sangre era mucha, como si le hubiera llegado el periodo a la niña”. La mujer se volvió a comunicarse con la maestra, pero recibió respuesta solo dos días después de los ocurrido. La madre llevó a su hija a urgencias, donde se encontró que la menor presentaba una herida de 3 mm de longitud en horquilla vulvar.

Publicidad

>>> ¿Cómo sé si mi hijo está sufriendo de bullying y qué hacer para evitarlo?

La menor aseguró que “hay un niño en el colegio que me molesta, me pellizca y me pega, cuando yo digo a las profesoras me regañan y me dejan encerrada en un salón con ese niño. Él me quita la ropa y me molesta la vagina con un palo que está en el salón”.

Alertada por el testimonio de su hija, Tatiana se dirigió a buscar respuestas a la institución educativa donde ocurrieron los hechos y fue atendida por la rectora del colegio, Jazmín Durán: “El primer paso de nuestro protocolo es la verificación de la información, a través de las actas y la entrevista directa con los acudientes con la presencia de la Policía Nacional”.

¿Qué dicen los padres del otro menor?

Ferney Durán, padre del menor señalado, fue informado de la situación. Según él, a partir de este momento comenzó a vivir un verdadero infierno: “No sé realmente qué le haya pasado a esa niña, uno también se pone en los zapatos y pues pobrecita, pero no fue por este lado y la acusación sí la tuvimos nosotros y pues imagínese todo lo que nos ha acarreado”.

Publicidad

>>> Murió niño que, según su familia, era víctima de bullying y recibió una golpiza

Para el padre de familia el hecho debe ser investigado a fondo y pide justicia, pues asegura que su hijo está siendo estigmatizado por algo que no hizo, causándole daños psicológicos irreparables. Según la madre de la menor, la profesora hubiera podido tomar medidas, pero no lo hizo.

Publicidad

El testimonio de la profesora

Séptimo Día habló con la maestra sobre el caso y afirmó: “Yo actué en el protocolo debido escolar que se hace para esos casos, a pesar de que nunca hubo nada, yo di la charla pedagógica y le llamé la atención al niño sin hacer nada. A la niña le dije ‘cualquier cosa que te hagan por favor me avisas’”. La maestra asegura que recibió amenazas de muerte, aun cuando no se encontraba en el colegio el día del presunto abuso sexual.

Los padres de familia afirman que fueron víctimas del fenómeno silencioso del bullying, que en este caso afectó la vida de ambas familias.

Vea el capítulo completo de Séptimo Día acá: