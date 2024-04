Habla Juan Carlos Villa, asesino en serie que mataba adultos mayores: “No me arrepiento”

La indignación de todos los habitantes de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, luego de enterarse del triple homicidio de los tres adultos mayores, Mérida González, Bernardo y Ana Isabel Giraldo, encontrados sin vida en su hogar, ha desatado opiniones desgarradoras. Juan Carlos Villa es el coautor de estos crímenes, además de otras 8 víctimas a su cargo. Pero ¿Qué es lo que pensó él al cometer estos homicidios?

Juan Carlos Villa habló para las cámaras de Séptimo Día para contar su historia. Además, de su madre, María Cardona quien no se quiso quedar callada ante tal gravedad. “Yo sé que él nunca va a salir de allá. Que le den el beneficio y lo pasen con un psiquiatra, pa’ eso es el psiquiatra, pa’ eso es el psicólogo para que lo estudien y si debe pagar lo que hizo porque yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero él está enfermo”, afirmó Cardona.

En este momento, Villa está recluido en la Estación Apía de Risaralda, donde permanece custodiado por agentes de la Policía. Se le vio en un estado cómodo y relajado ante la entrevista realizada por Séptimo Día.

El hombre empezó mencionando que su situación mental es grave, que sí tiene un problema el cual reconoce. “Eso es falso porque en ningún momento usted tiene un video donde yo haya dicho que yo me quiero volar. Yo hoy puedo estar bien, me puedo levantar lo más de elegante, mañana me puedo bañar con mi mismo estiércol. La mente no me coordina bien”, aseguró.



Además, según él, desde muy pequeño ha sentido que su mente y las circunstancias por las que ha pasado lo han hecho ser una persona diferente. Pues, aparentemente, vivió mucho maltrato, burlas y golpes que le propinaban compañeros de colegio.

“Yo era un niño, a mí me dejaban donde mis abuelos y me daban estudio, sino que sí, me pasaron cosas. Unos peladitos que me quitaban la lonchera me pegaban y se burlaban que, porque yo no tenía a mi papá ni a mi mamá, que no me visitaban. Hasta que yo, a los 10 años, después de ver que ellos abusaban de mí, entonces yo lo cogí y lo apuñalé y no me arrepiento”, afirmó Villa.

Ante la falta de un núcleo familiar, según mencionó, no tuvo ninguna ayuda psicológica porque sentía un trauma por la ausencia de sus progenitores. “Pero cual ayuda psicológica si a mí me dejaban donde mis abuelos, como si yo fuera un papel, un regalo, que me iban a ayudar si cuando ellos estaban en su romance de Romeo y Julieta, el pobre hijo estaba enfermo, allá donde los abuelos”, manifestó con rabia.

“A mi tío lo mataron inhumanamente y cuando lo mataron ahí es donde yo quede mal, y de ahí pa’ allá, la familia no vale. Debido a eso, yo no quede bien. Hay días que yo me levanto, de verdad, pensando en sangre. Como de matar a todos”, agregó.

Sin duda, Villa confesó los crímenes atroces cometidos y es consiente que debe pagar por eso. “Yo confesé lo que yo hice, yo no puedo confesar lo nunca he hecho porque si me pongo a confesar lo que no he hecho, pues, estoy loco”, pero ¿por qué asesinar a adultos mayores? ¿Cuál fue la necesidad de atentar contra sus vidas?

Aparentemente, lo que sería la muerte de su padre y el crimen de su tío es algo imborrable de su mente. “En ningún momento he sido violado ni nada, pero le voy a decir que desde que a mí me mataron a mi tío y mi papá se murió en la cárcel, yo odio a las personas de edad. En ningún momento lo hice por necesidad, es una mentira, el daño mío es diferente, yo mantengo un odio con la humanidad”.

Sin embargo, y según las autoridades él hurtaba el cable de cobre de las viviendas de sus víctimas, al parecer para poder comer o tener algún sustento para su vida y familia. “Pero, como había días que no me levantaba pensando en eso, sino en matar, se me venían los recuerdos de mi padre y de mi tío. Entonces, yo ya me olvidaba de eso que era tan significante, que era para comer y me dedicaba a las cosas más aterradoras para poder sentir paz yo mismo”.

Además, confesó que él sentía que en ese momento al cometer los asesinatos sentía que se alimentaba de esa soledad y de la ausencia dejada por su familia. “Me sentía vacío. Ver sangre me tranquiliza, pero a la vez me da como una paz. Yo no estoy diciendo que me suelten, yo merezco un castigo, pero merezco mi tratamiento”, indicó.

El 20 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo Penal del circuito especializado de Pereira, en Risaralda, condenó a Juan Carlos Villa a 545 meses de prisión, aproximadamente 45 años, por ser el responsable, en calidad de coautor, de la conducta punible de homicidio agravado. Pese a la condena, no se arrepiente de los asesinatos cometidos a estos 11 adultos mayores.

“Yo si le tengo miedo, pero no deja de ser mi hijo. Es la persona más mala, pero es mi hijo”, concluyó su madre, quien, a hoy, espera que el pague por todos los crímenes y por el dolor que dejo en las familias de las víctimas.