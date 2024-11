Las preguntas sin responder del crimen de Sofía Delgado: ¿fue abusada por Brayan Campo?

Brayan Campo, de 32 años, confesó haber raptado y asesinado a la niña Sofía Delgado, de 12 años, el pasado 29 de septiembre de 2024, en el Valle del Cauca. Aunque Campo aseguró no haber abusado a la menor, esta afirmación deja una pregunta crucial sin respuesta: ¿la menor fue víctima de algún tipo de agresión antes de ser asesinada?

La muerte de Sofía generó indignación en todo el país, y el hecho de que Campo hubiese estado en la cárcel años antes por acto sexual con menor de 14 años y estuviera libre por vencimiento de términos generó aún más rechazo. Séptimo Día investigó este cruel crimen.

El hallazgo del cuerpo

Tras su captura, Campo llevó a las autoridades al lugar donde había abandonado el cuerpo de la menor. El jueves 17 de octubre, con las indicaciones del confeso homicida, miembros de la Sijín hicieron el hallazgo en un cañaduzal en la vía entre Candelaria y Florida, Valle del Cauca.

“El cuerpo de la niña fue abandonado se presume que completo y por consiguiente las aves de rapiña o la fauna que se encuentra en el lugar pues encargó de acelerar la descomposición, provocando que partes del cuerpo se encontraran regadas”, afirmaron las autoridades.

La investigación en curso

La noticia del hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado de inmediato inundó las noticias en los medios de comunicación nacionales. En el relato que le entregó Brayan Campo a la Policía aseguró no haber abusado de Sofía Delgado, pero ese será un interrogante en la investigación ya que, por el avanzado estado de descomposición del cuerpo de la niña, según las autoridades, eso no se sabrá.

La imputación de cargos

El 18 de octubre, en audiencia, la Fiscalía le imputó a Brayan Campo los delitos de secuestro, feminicidio y ocultamiento de material probatorio y este los aceptó. Brayan Campo fue cobijado con medida de aseguramiento.

Séptimo Día intentó tener una conversación con el confeso homicida, pero señaló que por ahora no va a entregar declaraciones.

Traslado a La Tramacúa

Inicialmente fue llevado a la cárcel de Palmira, pero luego fue trasladado a la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, por razones de seguridad debido a la gravedad de sus crímenes. Brayan Campo podría recibir una condena de entre 30 y 50 años de prisión por el crimen de Sofía Delgado y adicionalmente se espera a que culmine el proceso del 2018 para saber si resulta condenado o no.

Reacciones de la familia

"Esto es muy duro de verdad, mi niña me duele en el alma, me duele demasiado”, señaló la madre de la pequeña Sofía.

Para Lady Zúñiga, la muerte de su hija Sofía Delgado se ha convertido en un nuevo símbolo de lucha contra la impunidad y las rebajas de penas. Ella espera que este doloroso caso sea el inicio de una búsqueda de condenas ejemplares para criminales como Brayan Campo, incluyendo la cadena perpetua.

El clamor por justicia

Para muchos colombianos, la justicia no solo se trata de que no haya impunidad, sino de que criminales como Brayan Campo tengan condenas justas y acordes con los delitos cometidos. Por eso exigen y esperan de los legisladores actuaciones reales que permitan que casos como el de Sofía Delgado no se repitan.