Mamá de Sofía Delgado duda que Brayan Campo haya actuado solo y cuestiona a su pareja

El feminicidio de Sofía Delgado, una niña de 12 años en Villagorgona, Valle del Cauca, consternó a Colombia y dejó rota a una familia que hoy clama justicia y penas más altas para quienes atenten contra los menores de edad. El responsable, Brayan Campo, espera su juicio en la cárcel La Tramacúa, mientras algunos seres queridos de la pequeña creen que la pareja sentimental de este tenía conocimiento de los hechos.

Al cumplirse casi dos meses del crimen de Sofía Delgado, Séptimo Día reveló detalles de la investigación que las autoridades extendieron por 19 días tras conocerse la desaparición de la menor el 29 de septiembre de 2024 y autoridades contaron por qué todos sus esfuerzos se centraron en Brayan Campo, de 32 años.

(Lea también: Video desconocido tras crimen de Sofía Delgado: amenazaron a la familia de la niña )

¿Cómo fue el crimen?

Según el relato de los investigadores, al hacerse pública la desaparición de Sofía Delgado, la madre de otra menor les contó que Brayan Campo también había intentado encerrar en el local en el que trabajaba a su hija, pero logró huir.

Publicidad

La madre de la niña narró en Séptimo Día que Brayan Campo le ofreció collares para perros y, tras invitarla a ingresar al local, el sujeto afirmó “voy a cerrar la reja porque se me sale el perro”. “Ella me dijo que el perro estaba afuera y que cuando vio que él iba a cerrar, se fue detrás y salió”, aseguró la madre de la otra pequeña.

Brayan Camargo está recluido en la cárcel La Tramacúa.

Lamentablemente, pasada una hora de este suceso Sofía Delgado terminó siendo víctima de Brayan Campo. El sujeto fue capturado el 17 de octubre y luego de aceptar cargos por el asesinato de la menor, él mismo reveló cómo había terminado con la vida de la niña.

Publicidad

(Lea también:Crimen de Sofía Delgado: Séptimo Día revela rastros que delataron a Brayan Campo, confeso feminicida)

De acuerdo con lo dicho por las autoridades, el hombre aseguró que, tras engañar a Sofía con la idea de regalarle un collar para perro, cerró la reja y cuando la niña intentó huir la golpeó en la cabeza con un objeto contundente. Después, afirmó, camufló el cuerpo de la menor en una bolsa de comida para animales y lo llevó en una moto hasta un cañaduzal.

¿Alguien ayudó a Brayan Campo?

Pese a estas versiones y mientras avanza la investigación, la mamá de Sofía Delgado, Lady Zúñiga, tiene dudas sobre si alguien pudo haber ayudado a Brayan Campo para esconder el cuerpo de la niña.

“Yo la verdad no creo que él haya hecho eso solo”, indicó la mujer en entrevista con Más Allá del Silencio Podcast. Para Lady Zúñiga, con el despliegue que había después de que su hija desapareciera no era posible que este sujeto hubiera sacado el cuerpo del local sin que nadie lo notara.

Publicidad

Aunque la madre de Sofía Delgado no cree que Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, “necesariamente ella haya participado” en los hechos, piensa que “en el fondo sabía algo”.

“Llevando tantos años con el esposo, o sea eso es algo incoherente. Cómo esposa uno se da cuenta de la de las cosas o presiente algo, nota algo, pero ella dice que nada. No necesariamente digo que ella haya participado, pero que sabía algo es lo más probable”, puntualizó.

Publicidad

Esta misma duda la planteó una tía de la menor asesinada en entrevista con Séptimo Día: “Ella tenía que saber algo, es imposible que uno como mujer tenga una persona, un acompañante, llámese esposo, novio, lo que sea, y no sospeche y no sepa nada”.

(Lea también: El relato oficial del feminicida Brayan Campo sobre cómo encerró y asesinó a Sofía Delgado)

Este era el local de veterinaria donde trabajaba Brayan Camargo Séptimo Día

¿Brayan Campo abusó de Sofía Delgado?

“Si él tenía un propósito de meter una niña allá y si ya venía con esos antecedentes, era lo más lógico que sí. Yo sé que él dice que no, Dios sabe, Dios conoce el corazón de él y lo único que yo le puedo decir es que yo sé que todo va a salir a la luz. Uno como mamá - viendo los antecedentes - yo misma me hago la pregunta y digo: ‘o sea, entonces para qué me metió la niña al local, para qué la metió’, es lo más lógico. Es duro, es doloroso, pero uno tiene que ser frentero y él me le quería hacer daño a la niña, así él diga que no, por qué razón me la metió al local y por qué quería meter otra niña antes”, enfatizó Lady Zúñiga.

Sobre este tema, los investigadores le dijeron a Séptimo Día que se trata de una pregunta que se quedará sin respuesta, pues por el alto grado de descomposición en el que encontraron el cuerpo de Sofía Delgado no hay pruebas.

Publicidad