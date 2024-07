¿Le robaron la corona? Joyera denuncia engaño que involucra a concurso de belleza

En San Victorino, en el corazón de Bogotá, está ubicado el taller de la joyera Natalia Ceballos, una empresaria que se dedica desde hace 15 años a hacer anillos, cadenas aretes y todo lo relacionado con el mundo de las joyas. Un día se le apareció César Prado, un empresario de belleza, con una propuesta tentadora que habría terminado en engaño.

>>> Engaños reales: un Míster Bogotá y otra modelo denuncian a empresario que les pidió dinero

El reto era hacer la corona para el reconocido concurso de Miss Grand: “Según me dijo él, el segundo concurso más importante acá de Colombia, donde seleccionan una de las candidatas para participar luego a nivel internacional”, aseguró Natalia Ceballos a Séptimo Día.

Publicidad

Tras evaluar tiempo, materiales y piedras preciosas se estimó que la corona valdría cerca de $12 millones de pesos, pero según Natalia, Prado no pagaría con dinero, sino con publicidad en el evento de coronación.

“Nosotros íbamos a hacer los patrocinadores oficiales del regalo más importante de ese certamen, el logo de nosotros iba a aparecer obviamente en el banner de la entrada del evento”, aseguró la joyera.

Publicidad

Según Natalia, César Prado dijo que los presentadores del reinado también mencionarían su joyería durante la transmisión y que su marca aparecería en las pantallas del evento.

"Mi sueño era: yo llego al evento y lo primero que voy a ver es en el banner es mi logo, un logo de una empresa que es familiar, que nos ha costado, que amamos”, señaló Ceballos.

Todo quedó acordado en un contrato que también estipulaba que se le entregaría a la joyería 25 fotos de las candidatas con la corona para exponerlas en sus redes sociales.

"Nosotros queríamos esas fotos oficiales porque así nuestros clientes que vienen todos los días iban a ver que fuimos los patrocinadores oficiales de ese evento y que esas niñas aspiraban algo que hicimos con todo el agrado y con todo el amor”, afirmó Natalia Ceballos.

Publicidad

>>> Impostores de sueños: la realidad detrás de las ofertas laborales engañosas en Colombia

Tras una ardua semana en la que participaron todos los empleados de la joyería, ella asegura que le entregaron la corona a César Prado.

Publicidad

Para el día de la coronación, el 18 de junio de 2023, Natalia llegó al evento ansiosa e ilusionada, pues su empresa aparecía como patrocinadora. “Cuando yo miro estaban muchas marcas que hicieron inversiones pequeñas y mi marca que era la que tenía el premio más grande no estaba por ningún lado”, añadió.

A pesar de la desilusión inicial, la joyera esperaba con ansias el video de la presentación de la corona. “Empezamos a escuchar los patrocinadores y no nos nombró. Nuestros hijos estaban esperando en la transmisión ese crédito, con mucha tristeza nos decían ‘mami no los nombran, ¿qué pasa?’”.

Según Natalia, su única satisfacción de aquella noche fue ver cómo la corona que tanto trabajo le costó a ella y a su equipo terminó en cabeza de la nueva señorita Miss Grand Colombia, aunque nadie supo quién la hizo. La joyera asegura que hasta la fecha aún no recibe las fotos de las candidatas para promocionar su trabajo.

¿Qué responde el empresario?

Diego Guauque habló con el señalado César Prado. “Su logo no salió dentro del backing, no se entregó a tiempo. Uno, no lo envió a tiempo, se le pidió que tuviese la publicidad y no la enviaron a tiempo, dos, por ese motivo no se pudo poner en el backing”, afirmó el empresario.

Publicidad

>>>¿Rehabilitación o tortura? La grave realidad de algunos centros de tratamiento en Colombia

Natalia Ceballos asegura que le entregó a César Prado el logo de su empresa un mes antes de la gala de coronación del certamen de belleza. Aunque el empresario señala que la marca se nombró dentro de la transmisión del evento, no se encontraron pruebas de ello.

Publicidad

Durante la entrevista con Séptimo Día, César Prado afirmó que la corona era de fantasía, pero la joyera presentó papeles de la compra de piedras preciosas para su realización, negando así las acusaciones del empresario de belleza.

Natalia Ceballos está solicitando la devolución de la corona pues afirma que el contrato fue incumplido.

Mire el capítulo completo de Séptimo Día acá: