Engaños reales: un Míster Bogotá y otra modelo denuncian a empresario que les pidió dinero

Participar en un reinado de belleza puede ser un trampolín al éxito para muchos jóvenes en Colombia, pero detrás de las promesas de fama se esconde una realidad de presuntos engaños y estafas. Séptimo Día conoció denuncias contra un supuesto empresario del mundo de la belleza acusado de aprovecharse del sueño de varios aspirantes ofreciendo oportunidades falsas y cobrando importantes sumas de dinero a cambio de promesas incumplidas.

Uno de los denunciantes es William Morán, un actor, modelo y fisicoculturista de 27 años. “Desde los 19 años fui una persona muy apasionada por el fisiculturismo, el fitness y el modelaje. El año pasado me califiqué para concursar en el Míster Colombia en el mes de mayo, fui Míster Bogotá”, aseguró en Séptimo Día.

Debido a su oficio, sus trabajos no son fijos, por lo cual vive día tras día buscando contratos y participaciones en eventos que le generen ingresos.

En septiembre de 2023, conoció a una persona con quien ya había coincidido en algunos certámenes de belleza masculinos. “Este personaje escuchó una conversación que yo tenía con el profesor y esperó que yo terminara de dar mis clases para abordarme y hacerme una propuesta para concursar en un certamen de belleza masculino en Chile”, señaló.

Según este fisicoculturista, ese personaje es William Montes Herrera: “Me dijo que él tenía la franquicia de un concurso de belleza en Chile, que si me gustaría participar y él me apoyaba con unos tiquetes, con la preparación”. Pese a que no lo conocía, sí tenía buenas referencias de él.

A cambio, la promesa fue que Moran le pagara $2 millones de pesos para unas clases de oratoria y los tiquetes del viaje. El certamen era Míster Universo Chile, allí también concursaría Luisa Obregón, de 21 años, a quien William Montes también le habría propuesto participar.

Sin embargo, la publicación de una renombrada periodista de farándula los pondría en alerta. “La primera información que me llegó fue de una chica que participó en Bogotá y que fue víctima de William Montes Herrera. Esos son casos que se presentan muy a menudo, las niñas y los chicos que quieren ingresar a televisión, que quieren ser famosos y reconocidos. He escrito dos veces sobre este señor”, aseguró Graciela Torres, más reconocida como La Negra Candela.

William Morán confrontó a Montes, pero este se defendió de las acusaciones. La confianza se rompió cuando la organización del reinado en Chile se contactó con él y le aseguró que no se había pagado su inscripción, aunque el fisicoculturista le entregó el dinero al empresario.

A Luisa Obregón le pasó lo mismo que a Morán. Ninguno de los dos hizo la denuncia en la Fiscalía, pues creen que las autoridades no les prestan mayor atención porque la suma de dinero no era muy alta.

Tanto William Moran como Luisa Obregón señalan que William Montes Herrera no solo los ilusionó con una participación en un concurso de belleza internacional, sino que también los engañó haciéndoles perder su dinero.

