Niños de pueblo huilense sufren problemas en dientes por consumir agua no potable: "Da pena sonreír"

Niños y adolescentes de El Juncal, un corregimiento del municipio de Palermo, en el departamento del Huila, sufren por graves enfermedades que, según sus familias, han adquirido tras consumir el agua que llega a sus casas.

En el año 2003, los pobladores de la vereda empezaron a notar un sabor extraño en el agua que llegaba a sus casas a través del Acueducto local, lo que no sabían en ese entonces era que el agua, proveniente de un pozo cercano, tenía exceso de fluor y no estaba siendo bien tratada para el consumo humano.

Poco a poco muchos habitantes, aseguran, se fueron enfermando. “A mí al colegio no me gusta ir casi porque me molestan allá por los dientes”, relató entre lágrimas Juliana Collazos Sandoval, de 12 años.

>>> Inédito modus operandi de Jorge Ignacio Palma, asesino colombiano condenado en España

Publicidad

Como ella, decenas de niños y jóvenes que han crecido en este lugar permanecen muy tristes por su aspecto físico. “Cuando mi mamá me toma fotos me da mucha pena sonreír”, afirmó Juliana.

Valery Reyes, tiene 8 años y también es víctima de esta situación. “Es incómodo no tener los dientes normales”. Así como ellas, hay varios testimonios que conoció Séptimo Día sobre el bullying que reciben a causa de las manchas que poseen en sus dientes.

Publicidad

Según sus reportes clínicos, padecen fluorosis dental, una enfermedad que además de manchar drásticamente los dientes puede generar pérdidas tempranas dentales y varias molestias, como es el caso Karen Ortiz, una joven de 23 años que está a punto de graduarse como matemática.

>>> La ‘reina de la escopolamina’: drogaba y robaba a sus víctimas tras ganar su confianza

"No puedo morder bien, o sea, de una me empieza a doler todo, mis muelas están super dañadas”, señaló.

Todos ellos afirman que su sueño es mejorar no solo su apariencia, sino su salud dental, sin embargo, dicen, todas las soluciones son costosas y sus recursos no les permiten acceder a alguna.

Contaminación del agua habría provocado graves afectaciones dentales y óseas en el Huila Foto: Séptimo Día

Publicidad

¿Cómo se trata la fluorosis dental?

Eduardo Torres, odontólogo especialista en rehabilitación estética, explicó en Séptimo Día las opciones que hay para combatir esta anomalía dental.

"Inicialmente pueden ser unas manchas muy pequeñas que se pueden eliminar con la microabrasión. Infiltrar resina también puede ser otra técnica”, aseguró el doctor, pero en casos más complejos hay otras opciones: “Un tratamiento de odontología estética o de rehabilitación más grande con carillas o incluso con coronas”.

Publicidad

>>> Muerte de empresario en Popayán develó traición familiar: ¿su esposa estaría implicada?

La denuncia de los habitantes

En El Juncal, señalan que la enfermedad se debe al uso y consumo del agua que sale a través de las llaves de sus casas.

Según los líderes sociales que denuncian la problemática, el pozo de agua que surte a la vereda El Juncal se encuentra a más de 200 m de profundidad. Allí hay una motobomba que la impulsa para que a través de tuberías sea transportada hasta la planta de tratamiento.

No obstante, aseguran que dicha planta no realiza ningún proceso para potabilizar el agua de ese pozo, es decir, para convertirla en líquido apto para el consumo humano.

Publicidad

>>> Bebé fue robada del vientre de su madre en Duitama: dos menores la atacaron

La ingeniera química Ángela Goretti fue coautora de una investigación conjunta realizada por la corporación Universitaria del Huila y la Universidad Surcolombiana y esto encontró:

Publicidad

“Los niveles de fluor, según la Organización Mundial para la salud nos dicen que debe estar en 1 miligramo por litro. El promedio estuvo alrededor de 1,68, casi 2 mg por litro”, aseguró, agregando que no solo produce afectaciones en el esmalte dental sino también a nivel óseo.

En el corregimiento, Valery y Karen también padecen fluorosis esquelética, una enfermedad que causa cambios en la estructura ósea y debilita los huesos. “No puedo coger un mouse por mucho tiempo porque me coge dolor”, señaló la joven de 23 años.

Habitantes de El Juncal, Huila, también padecen fluorosis esquelética por el consumo de agua no apta Foto: Séptimo Día

>>> Milagroso testimonio de una mujer que fue sepultada tras brutal ataque de su expareja

¿Qué responden las autoridades?

Séptimo Día consultó con las Empresas Públicas de Palermo E.S.P., cuyo presidente de la junta directiva es Kleyver Oviedo, alcalde de Palermo. Señalado de no tomar medidas a favor de la población, esto respondió: “Hicimos un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia y el objetivo es que ellos nos digan en ese estudio cuál es la mejor alternativa de fuente de captación de agua”.

Publicidad

Los carrotanques son una opción para que los habitantes consuman agua potable. “Sí hemos llevado dos veces, pero también es una alternativa que es bastante costosa”, señaló y agregó: "Entendemos que las empresas nuestras son bastante limitadas económicamente”.

>>> Grave denuncia de madre: vecina que cuidaba a su hija la hizo planificar y permitió abusos

Publicidad

Las autoridades de Palermo, Huila, según las familias de los afectados, apenas se están poniendo de acuerdo para buscar una solución que resuelva la problemática de miles de habitantes de El Juncal, que se enferman porque el agua que llega a sus casas no es apta para el consumo humano.