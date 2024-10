Milagroso testimonio de una mujer que fue sepultada tras brutal ataque de su expareja

El 7 de abril de 2013, una mujer fue brutalmente atacada en Buenaventura, Valle del Cauca por su expareja y su cómplice. Jazmín Mosquera, de 24 años, fue estrangulada y herida con un arma cortopunzante. Los atacantes, convencidos de que había muerto, la sepultaron. Sin embargo,Séptimo Día conoció en el 2018 el milagroso testimonio de esta sobreviviente.

Jazmín conoció a Jefferson Ricardo Angulo en el colegio cuando cursaba décimo grado. Su relación sentimental se fue fortaleciendo hasta que decidieron vivir juntos durante seis años. En 2012, ella empezó a sospechar que algo pasaba con su pareja, quien trabajaba como taxista y llegaba a casa a altas horas de la noche.

“Habíamos tenido muchos problemas, ya esa situación era insostenible. Eso se convirtió en una rutina para él hasta que yo dije no más... Un día le dije que se fuera de la casa porque una relación así no me servía”, reveló Jazmín.

Tras terminar la relación y pese a la insistencia de Jefferson, Jazmín decidió comprar un tiquete para Panamá y empezar una nueva vida. Sin embargo, una semana antes del viaje, ella aceptó una invitación del joven. Lo que ella no sabía era que esa noche se convertiría en una terrible pesadilla.

“Llegamos al sitio donde él me había invitado a comer y, cuando él se detiene, una señora se acerca al taxi y le pregunta si puede llevarla. Yo le digo ‘vamos’ porque no tenía ninguna desconfianza en él. Cuando él dice que ya vamos a llegar, siento que ella me agarra con una toalla e intenta ahorcarme. Luego, Jefferson le pregunta ‘¿Dónde está el cuchillo?’”, mencionó.

En medio del forcejeo, Jazmín recibió graves heridas con un arma cortopunzante. Luego, la bajaron del vehículo y la arrastraron por una zona boscosa. “Yo ya no tenía fuerzas para defenderme”, mencionó la víctima, quien recuerda que no creía que hubiera alguna probabilidad de que ella saliera con vida.

¿Cómo logró salvarse?

La cómplice de Jefferson era Doris Constanza, quien llevaba un tiempo viviendo con el joven y con quien mantenía una relación, pese a la diferencia de edad. Ambos arrojaron el cuerpo de Jazmín y la sepultaron, mientras ella se vio envuelta en un sin salida de una macabra actuación para que no descubrieran que estaba con vida. “Cuando ellos se van, intentó levantarme, pero no puedo. Vuelvo a intentarlo hasta que logro salir”, dijo.

Jazmín se sumergió en un río para esconderse. Al día siguiente, una pareja de campesinos la encontró y la trasladó al hospital. Los médicos aseguraron que su condición de salud era crítica y no daban esperanzas de que sobreviviera.

Sus familiares avisaron a las autoridades sobre el atroz ataque que había sufrido por parte de su expareja y una desconocida. La Policía inició una búsqueda incansable para dar con el paradero de los responsables.

La víctima tenía que identificar a la mujer que participó en el crimen junto a su exnovio. Las autoridades concluyeron que, además de ser la pareja de Jefferson, ella trabajaba como profesora en un colegio preescolar.

La mujer fue capturada por el delito de homicidio en grado de tentativa. Ella aceptó los cargos y admitió su participación en los hechos. La Fiscalía redujo su pena a 15 años de prisión, ya que no tenía antecedentes judiciales y era madre cabeza de familia.

Para ese entonces, las autoridades siguieron con la búsqueda de Jefferson Angulo quien se dio a la fuga. Se cree que el joven podría haber salido del país de manera ilegal.

