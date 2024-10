Grave denuncia de madre: vecina que cuidaba a su hija la hizo planificar y permitió abusos

En Neiva, Huila, una madre, a quien llamaremos ‘María’ para proteger su identidad, vivió una tragedia cuando dejó a su hija al cuidado de una vecina, quien hoy es acusada de permitir que un hombre la abusara. Séptimo Día investigó el caso.

"Todo lo que le pasó a mi niña me ha dolido, no quisiera que otras mamás vivieran lo que yo he vivido con ella, esa angustia, eso es duro”, afirmó ‘María’.

Para poder sacar adelante a su familia, esta madre cabeza de hogar comenzó a reciclar, pero sin saberlo también empezó a presentar quebrantos de salud, lo que empeoró su situación económica y, por supuesto, la de su hija a quien llamaremos ‘Melissa’.

“Yo la dejé con la vecina pensando que ella realmente iba a actuar de buena fe y no nunca fue así. Ella actuó de mala fe, terminó vendiendo mi hija”, señaló la madre.

Según ella, una conocida, Alix Tatiana Rivas, permitió que un hombre abusara de la pequeña a cambio de dinero.

“En la URI de Neiva se recibe una denuncia por parte de una señora quien manifiesta que su hija de 12 años fue víctima por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en donde denuncia a José Calderón Pinzón y Alix Tatiana Arias”, afirmó el intendente José Joaquín Pineda, investigador criminal, sobre la denuncia recibida en diciembre de 2022.

Un detalle llamó la atención de las autoridades del Huila, quienes no podían salir del asombro de este caso.

“Un punto especial fue que la persona que se había ha ganado la confianza de la niña fue a instalarle un dispositivo de planificación, esto pues fue en desconocimiento de la madre”, señaló el coronel Carlos Téllez, director de la Policía del departamento del Huila.

Las autoridades rápidamente establecieron el perfil de los señalados por ‘María’, la madre de la menor presuntamente abusada sexualmente. Alix Tatiana era una vendedora de empanadas y José Calderón trabajaba como técnico de reparación de celulares.

"Mi mamá se encontraba enferma, tocaba estar pendiente de ella, entonces yo mandé la niña que estuviera los fines de semana. La señora era vecina, empezó a sacarme la niña, que fuera a trabajar con ella que para que tuviera plata”, relató la madre de la menor.

Según su testimonio, ya habían pasado más de cinco meses que su hija visitaba a la abuelita materna para cuidarla y ocasionalmente Alix Tatiana, su vecina, se ofrecía a llevarla con ella a trabajar.

La mujer comenzó a cuidar a la niña más días, ya no solo los fines de semana, asegurando que la menor podía adquirir un ingreso económico y ‘María’ aceptó. Sin embargo, a finales de septiembre la cuidadora de la menor le dijo que la quería llevar de viaje a conocer otra ciudad y ella accedió.

La madre confiaba ciegamente en Alix, hasta que la madrina de la niña recibió una llamada donde le indicaban los presuntos abusos a la menor y la existencia del dispositivo para planificar. La madre decidió confrontarla.

"Dígame con sus propios labios y es verdad que usted me le hizo poner la pila a la niña, dijo ‘sí, antes agradezca que yo se la puse a planificar porque así se evita un embarazo’, yo le dije ‘tráigala porque si no se le pone una demanda’”, recordó la mujer.

‘Melissa’ fue abandonada en un terminal de buses de Medellín, donde una persona la vio desorientada y la ayudó, ya que se encontraba de viaje con su cuidadora. Tras lo sucedido, la menor fue hospitalizada para realizarle los exámenes correspondientes y se corroboraron las sospechas.

Con el escalofriante testimonio de la menor, las autoridades pudieron establecer la participación de ambos señalados en este caso.

Con estas pruebas, el 22 de septiembre del año 2023, el juzgado segundo promiscuo municipal de Algeciras, Huila, emitió orden de captura en contra de Alix Tatiana Arias y José Calderón Pinzón por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y explotación sexual con menor de 18 años.

Cuatro días después, Alix Tatiana Arias Rivas, la señalada de haber vendido la virginidad de la niña que cuidaba, fue capturada en su lugar de residencia y hoy se encuentra a la espera de que un juez determine si tuvo o no participación en los hechos que la acusan. La orden de captura en contra de José Calderón no se pudo hacer efectiva y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

