Diego Guauque habla de mitos y tratamientos "milagrosos" para el cáncer: ¿tomar sangre de culebra?

El reconocido periodista Diego Guauque, de Séptimo Día , reveló a través de sus redes sociales algunos mitos sobre los tratamientos contra el cáncer que prometen curar a quienes padecen esta enfermedad.

Los mitos del tratamiento contra el cáncer

Cabe resaltar que, en 2023, el comunicador fue diagnosticado con leiomiosarcoma, un tipo raro de cáncer que afecta los músculos lisos. Pese a la devastadora enfermedad, con la ayuda de expertos, médicos y el apoyo incondicional de su esposa, logró superar este difícil episodio en su vida.

En su cuenta de Instagram, Guauque realizó la publicación de varios videos para explicar a sus seguidores la falta de información acerca de los tratamientos para curar esta enfermedad y cómo algunas personas se aprovechan de la vulnerabilidad de pacientes y sus familias.

“El cáncer también se alimenta de la falta de educación y por eso pululan los estafadores y los charlatanes”, reveló Guauque luego de explicar que a una mujer que padecía cáncer de pulmón le recomendaron tomar sangre de culebra para tratar la enfermedad.

Diego Guaque ha convertido su experiencia personal en una plataforma para apoyar, enseñar y colaborar con quienes enfrentan está situación.

Asimismo, aseguró que a los pacientes oncológicos les proporcionan información falsa sobre curas milagrosas para tratar el cáncer como consumir “sopa de chulo o gallinazo” o beber “sangre de culebra o el noni en ayunas o veneno de alacrán azul”, poniendo en peligro sus vidas.

“Por increíble que parezca, prácticas como esta no hacen parte de una fantasía colombiana y son más usuales de lo que usted piensa”, escribió en la publicación, donde miles de sus seguidores afirmaron que han escuchado sobre estas prácticas.

El periodista insistió en la importancia de consultar primero a un médico para evitar caer en falsos tratamientos, que muchas veces puede estar afectando más la salud. El llamado a los pacientes es procurar un tratamiento apropiado para la enfermedad.

“Si tienen dudas, consúltenlo a su médico, y no solo para una enfermedad como el cáncer, sino para todo, no le oculté información a su médico porque tarde o temprano lo sabrá”, concluyó.

Los cambios en la dieta

En una reciente entrevista en CityTV, Diego Guauque compartió cómo ha cambiado su vida después de superar el cáncer y cuáles han sido sus cambios en la alimentación para mejorar su salud.

Entre los cambios más importantes, Guauque mencionó la reducción de las carnes rojas y el azúcar, además de aumentar el consumo del agua, pollo, pescado y verduras.

A pesar de haber superado esta difícil enfermedad, el periodista admitió el miedo que siente de tener alguna recaída. "Es un temor que yo siempre voy a tener yo creo que el resto de la vida", reveló.

La canción que ayudó a Diego Guaque durante su tratamiento

Durante su lucha contra el cáncer, Guauque reveló que le extirparon uno de sus riñones durante su última cirugía, teniendo en algunos momentos pronósticos poco alentadores, sin embargo, hizo todo lo que estaba a su alcance para salir de su enfermedad.

"A mí el cáncer me dejó unas buenas lecciones, que seguramente, si no lo hubiera tenido cáncer, esas lecciones no hubieran llegado a mi vida. Creo que la principal lección es que, sin salud, no somos nada. La salud debe ser la prioridad para todos", expresó el periodista de Caracol Televisión cuando iba a regresar a Séptimo Día.

En una reciente entrevista con Los 40, Diego Guauque reveló que, durante su tratamiento, conectó con una canción que llegó inesperadamente a su vida, puesto que una persona desconocida en redes sociales se la dedicó.

"Yo la ponía en los momentos más difíciles en la clínica, cuando por ejemplo Aleja -su esposa- estaba dormida y yo estaba que no podía del dolor. La ponía y lograba dormir... yo escuchaba eso y lloraba, se me salían las lágrimas, me revuelca bastante esa canción", dijo el periodista, asegurando que se trata de la versión de Ave María de Raphael, un tema que lo conmueve.