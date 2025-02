Séptimo Día: Niño de 2 años quedó ciego y con daños neuronales tras caer de sendero peatonal dañado

Una familia en Medellín vive un drama dos años después de un accidente que el menor de sus hijos tuvo en un sendero peatonal en mal estado. Los hechos ocurrieron cuando padre e hijo iban rumbo a casa. El niño, de 2 años, llevó la peor parte debido a que el adulto le cayó encima. ¿Quién responde por este caso ocurrido en el espacio público? Séptimo Día investigó el caso.

Así fue el accidente

El 17 octubre de 2022, cuando Dylan Zapata Gallego estaba por cumplir los 2 años, la vida del pequeño y su familia cambió drásticamente. La caída del menor y su papá, Diego Alberto Zapata, quedó registrada en las cámaras de seguridad del conjunto Territorio Robledo, en el occidente de Medellín.

“Fui por él, ya veníamos para acá, y pasando el sendero peatonal venía una moto y yo pisé en falso hacia atrás. Yo en vez de soltarlo, lo agarré más y caí encima de él. Quedé ahí tirado, me levanté fue al otro día en el hospital”, así recuerda, entre lágrimas, Diego Alberto el fatídico día en el que les ocurrió el accidente.

Aunque él se recuperó rápidamente, las consecuencias para su hijo fueron muy graves y el niño tuvo que pasar tres meses en el hospital. Sus padres recuerdan que los médicos les dijeron que “el cerebro no mandaba señales, que ya lo tenían que dar de alta, que si nos lo queríamos llevar así o lo íbamos a desconectar. Entonces dieron 24 horas y al otro día empezó a mandar señales de vida, el cerebro respondió”.

El diagnóstico principal de Dylan fue trauma craneoencefálico severo, con secuelas neurológicas, por ello quedó inmóvil, sin habla y sin visión. Hoy, a sus 4 años, hace terapias a diario para poder sostener su cabeza, sentarse o ponerse de pie.

Aunque ha tenido una mejoría notable, el pronóstico del menor es incierto, debido a que la parte neurológica “puede cambiar en cualquier momento”, según explicó en Séptimo Día el fisioterapeuta Esteban Gómez, quien lo atiende hace varios años.

Sin embargo, el neurocirujano Diego Gómez, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, da una voz de esperanza, ya que por tratarse de un niño el cerebro podría tener una mayor capacidad de recuperación.

De acuerdo con el especialista, la recuperación de Dylan “va a depender mucho de la rehabilitación integral que pueda recibir, desde terapia física ocupacional, acompañamiento en muchas áreas y en muchos especialistas que traten de recuperar funciones que perdió. Tiene una ventaja grande y es que es un niño y el cerebro de los niños tiene una mayor capacidad de recuperación, tiene mayor capacidad de generar plasticidad neuronal y la plasticidad se referencia a crear nuevas redes neuronales dentro de su cerebro que le permitan poder recuperar funciones que seguramente en este momento están perdidas”.

Dylan y sus padres trabajan en su recuperación Séptimo Día

¿Quién responde?

La tragedia de Diego y Dylan fue en un sendero peatonal que conecta las torres residenciales de Territorio Robledo, la unidad donde viven en el occidente de la capital de Antioquia. Este espacio es catalogado por el municipio de Medellín como público y su mantenimiento está a cargo de la Secretaría de Infraestructura de la ciudad, en cabeza de Jaime Andrés Naranjo.

Cámaras de seguridad registraron la caída de Dylan y su padre Imágenes suministradas

Por ende, señaló en Séptimo Día Pablo Castaño, coordinador del Observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat de la Personería de Medellín, es responsabilidad de la entidad “garantizar el bienestar y evitar los riesgos de la comunidad que habita en esta parte”.

Justamente los padres del pequeño interpusieron una demanda contra la Secretaría de Infraestructura, pues – dice Natalia Gallego – “si ellos hubieran sido más diligentes a la hora de hacer los arreglos que la comunidad pidió tantas veces, pues no hubiera pasado eso”.

Y Diego Alberto enfatiza en que “si estuvieran las barandas buenas, me atasco ahí, no tengo por qué caerme”.

Frente a las denuncias de Diego y Natalia por la presunta negligencia en el mantenimiento del sendero peatonal del barrio Territorio Robledo, la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín le contestó a Séptimo Día con un comunicado en el que aseguraron que no se pueden pronunciar frente a los hechos porque son materia de un proceso y es allí donde deben ser esclarecidos.

Esta no es la única denuncia por lesiones e incluso casos de muerte que se han presentado por fallas en espacios públicos de varias ciudades de Colombia, según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2024 se han admitido 177 demandas contra la Nación por casos como este y se cree que hubo más, pero que no han sido registrados porque las víctimas no los reportaron.