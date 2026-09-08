Foto viral de los años 80 con IA puede exponer más información de la que imagina

Las imágenes generadas con inteligencia artificial se han convertido en una de las tendencias más populares de 2026. Entre ellas destacan las fotografías inspiradas en los años 80, que transforman una imagen actual en retratos con peinados, ropa y escenarios característicos de esa década. Sin embargo, antes de subir una selfie a una plataforma de IA, conviene entender qué información está entregando y cuáles son los riesgos asociados a la privacidad digital.

Aunque muchas herramientas prometen resultados en cuestión de segundos, detrás del proceso existe una entrega de datos que puede incluir información biométrica, fotografías personales y otros elementos que permiten identificar a una persona. Organismos especializados en ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos han advertido sobre la importancia de revisar qué tipo de información se comparte con estos sistemas.

La preocupación no está relacionada únicamente con la fotografía final que recibe el usuario. También tiene que ver con el uso que las plataformas pueden hacer de las imágenes cargadas, los datos que almacenan y el tratamiento que reciben una vez son procesados por los modelos de inteligencia artificial.



Aquí encontrará el prompt Generada por Google Gemini

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Inteligencia artificial y privacidad: qué información puede quedar expuesta

Cuando una persona sube una fotografía a una herramienta de inteligencia artificial, no solo comparte una imagen. Dependiendo de la calidad del archivo, también puede proporcionar información relacionada con su rostro, rasgos físicos y otros elementos que permiten identificarla. Los expertos consideran que los datos biométricos son uno de los aspectos más sensibles en este tipo de procesos.

Además, muchas fotografías contienen metadatos asociados al dispositivo con el que fueron tomadas. En algunos casos, estos archivos pueden incluir fechas, información de ubicación o detalles técnicos sobre la captura de la imagen. Por esa razón, se recomienda verificar la información contenida en las fotografías antes de cargarlas a plataformas externas.

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El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) ha señalado que la inteligencia artificial generativa plantea retos relacionados con la protección de datos, la gestión del riesgo y la privacidad de las personas. Por ello, organizaciones y usuarios deben evaluar cuidadosamente cómo se recopila y utiliza la información suministrada a estas herramientas. Otro aspecto relevante es que algunas aplicaciones solicitan información adicional para personalizar los resultados. En esos casos, expertos en seguridad recomiendan evitar el suministro de datos que no resulten indispensables para generar la imagen.



Datos personales que debería evitar compartir para crear una foto con IA

Las recomendaciones de organismos especializados coinciden en que existen ciertos datos que no deberían entregarse a plataformas de inteligencia artificial, salvo que exista una necesidad clara y una política de privacidad que garantice su protección. Entre los datos que es preferible no compartir se encuentran:



Número de documento de identidad.

Dirección de residencia.

Número de teléfono personal.

Correos electrónicos utilizados para actividades financieras.

Información bancaria.

Contraseñas.

Datos relacionados con la salud.

Información de familiares y menores de edad.

Las autoridades de ciberseguridad también recomiendan evitar cargar imágenes que contengan documentos visibles, tarjetas bancarias, pases de acceso, licencias o cualquier elemento que permita extraer información personal sensible. Según el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido (NCSC), los usuarios deben asumir que la información ingresada en servicios de inteligencia artificial puede ser procesada por el proveedor de la herramienta. Por eso, resulta importante leer las condiciones de uso y comprender cómo serán tratados los datos compartidos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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