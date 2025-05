¿Está el suyo en la lista? WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de junio

WhatsApp suspenderá a partir del 1 de junio de 2025 el soporte para ciertos teléfonos móviles que no cumplan con los requisitos mínimos necesarios para ejecutar la aplicación. La medida afecta a dispositivos con sistema operativo Android como iOS. Usuarios que tengan un celular antiguo o un sistema operativo desactualizado, es posible que pronto no puedan usar la aplicación de mensajería.

La plataforma revisa y actualiza constantemente los requerimientos técnicos de los dispositivos que soporta, decisión relacionada con la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios y permitir que la aplicación aproveche las últimas características, mejoras de privacidad y optimizaciones de rendimiento. Los teléfonos que aún ejecutan versiones de sistemas operativos antiguos suelen presentar vulnerabilidades de seguridad que no pueden ser corregidas, lo que pone en riesgo a los usuarios.

"Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que revisamos periódicamente los sistemas operativos que admitimos y hacemos las actualizaciones correspondientes. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp", indicó el soporte de WhatsApp. Así las cosas, hay algunos celulares que no son capaces de mantenerse al día con las nuevas actualizaciones.

WhatsApp/ Getty Images

Requisitos mínimos para seguir utilizando WhatsApp

Para continuar utilizando WhatsApp después del 1 de junio de 2025, será necesario contar con un dispositivo que cumpla al menos con los siguientes requisitos:



Android: El sistema operativo debe ser Android 6.0 (Marshmallow) o superior.

El sistema operativo debe ser Android 6.0 (Marshmallow) o superior. iPhone: El dispositivo debe tener instalado iOS 15 o una versión posterior.

Si su teléfono no cumple con estos requisitos, dejará de recibir actualizaciones y podría perder acceso a la aplicación. Con el tiempo, es probable que WhatsApp deje de funcionar en estos dispositivos, por lo que es recomendable revisar la versión de su sistema operativo y considerar una actualización o incluso cambiar de dispositivo si es necesario.



Lista de celulares que perderán acceso a WhatsApp en abril de 2025

A partir de abril de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con ciertos dispositivos que no pueden actualizarse más allá de iOS 12. La aplicación requerirá al menos iOS 15 para seguir funcionando correctamente y acceder a las últimas funcionalidades. Si tiene un dispositivo antiguo, WhatsApp recomienda verificar la versión de su sistema operativo y considerar una actualización para seguir usando WhatsApp sin problemas. Esta es la lista de dispositivos que ya no podrán usar la aplicación una vez que se implemente este cambio.

Samsung



Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola



Moto G (1.ª generación)

Razr HD

Moto E (2014)

LG



Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony



Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

HTC



One X

One X+

Desire 500

Desire 601

Apple (iPhone)



iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 5

iPhone 5c

La mayoría de estos modelos fueron lanzados entre 2012 y 2014, y en muchos casos ya no reciben actualizaciones del sistema operativo por parte de sus fabricantes. Esto hace que no cumplan con los requisitos técnicos actuales de la aplicación. Si su dispositivo está en la lista, recibirá una notificación de WhatsApp informándole sobre la suspensión del servicio y recordándole que tiene que actualizar su equipo.



Cómo verificar la compatibilidad de su dispositivo

Si no está seguro de si su celular cumplirá con los requisitos, puede comprobar la versión de su sistema operativo siguiendo estos pasos:

En Android



Abra la aplicación 'Ajustes' .

. Busque la opción 'Acerca del teléfono' o 'Información del dispositivo' .

o . En este apartado podrá encontrar la opción 'Versión de Android', que le indicará qué versión tiene instalada.

En iPhone



Acceda a 'Configuración' .

. Seleccione 'General' y luego 'Información' .

y luego . En la sección 'Versión del software' podrá ver qué versión de iOS está instalada en su dispositivo.

Si su teléfono tiene Android 5.0 o superior, o iOS 12.0 o posterior, el cambio no le afectará. Sin embargo, si no es posible actualizar el sistema operativo a versiones más recientes, no podrá seguir utilizando WhatsApp de manera normal, ya que la aplicación dejará de ser compatible con estos dispositivos.

Getty Images/ Pixabay

¿Qué hacer si su celular ya no es compatible con WhatsApp?

Si su celular dejará de ser compatible con WhatsApp en abril de 2025, tiene algunas opciones para seguir utilizando la aplicación sin inconvenientes:



Si su dispositivo lo permite, revise si hay una actualización disponible. Esto podría extender su compatibilidad por un tiempo más.

Si su equipo es demasiado antiguo y no admite nuevas versiones de software, la mejor opción es cambiar a un modelo más reciente que cumpla con los requisitos de WhatsApp.

Mientras consigue un nuevo celular, puede acceder a su cuenta a través de WhatsApp Web en un computador o en otro móvil que sí sea compatible.

En algunos dispositivos que dejarán de recibir soporte, la aplicación podría seguir funcionando de manera limitada por un tiempo. Sin embargo, sin actualizaciones de seguridad y sin acceso a las funciones más recientes, su uso podría verse afectado progresivamente. WhatsApp recomienda contar con un sistema operativo actualizado. Por otro lado, es posible acceder a la cuenta de WhatsApp a través de WhatsApp Web mientras se realiza la transición a un nuevo dispositivo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co