Ministerio de las TIC ofrece formación digital gratuita para todos los colombianos: ¿cómo acceder?

Ante los grandes cambios, desafíos tecnológicos y nuevas exigencias del mercado laboral para la población en materia de formación digital, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tiene una variada oferta de programas gratuitos en este tipo de habilidades.



El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, explicó en Noticias Caracol de qué se trata cada uno de los programas, a quiénes están dirigidos y cómo acceder a ellos.

“Esta propuesta educativa surge de la necesidad, ya que donde están los empleos y el desarrollo es en el mundo digital. Tenemos mucho desempleo en diferentes sectores de la economía, pero en este en específico, en el sector TIC, por ejemplo, en Colombia hay 265.000 vacantes. Hay muchos empresarios de la tecnología que me buscan y me dicen que les ayude a conseguir talento, ya que no se encuentra”, manifestó el ministro Lizcano.

“Por otro lado, si formamos una gran base de colombianos que tengan habilidades digitales y que se formen en estos temas, pues eso va a ayudar enormemente al crecimiento económico del país, a la productividad y a que alcancemos desarrollos importantes como lo han hecho otros países en el mundo”, agregó el ministro de las TIC.

Preguntado sobre para cuántas personas en el país y para quiénes están dirigidos los programas que ofrece el Ministerio de las TIC, Lizcano explicó que “la oferta está dirigida para todos los colombianos: desde niños, personas de colegio de bachillerato y hasta cualquier colombiano. Desde el que no sepa nada, hasta el que sepa mucho".

"Queremos llegar a 1.000.000 de colombianos y hasta este momento podemos decir que son más de 300.000 cupos este año abiertos en todos los programas que tenemos. Todos los cursos son gratuitos y de muy alta calidad”, complementó Lizcano.

Programas que ofrece el Ministerio de las TIC



Senatec: es una alianza entre el Sena y la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

Estas fueron las declaraciones del ministro Mauricio Lizcano en Noticias Caracol:



“Este programa busca que los estudiantes de los grados noveno, décimo y once puedan lograr una triple titulación. Es decir, por un lado el título de bachiller y, por otro, puedan ser técnicos del Sena y certificados por la OIT, en donde claramente ellos pueden estudiar programación, blockchain, inteligencia artificial (IA) y manejo de datos".

"Estamos formando 30.000 niños y tenemos un cupo de 35.000, lo que quiere decir que quedan 5.000 cupos para que no pierdan esa oportunidad".

"Senatec, además de tener los técnicos y los tecnólogos tiene cursos cortos. También pueden inscribirse en los cursos cortos e habilidades digitales. En este momento tenemos 25.000 cupos abiertos y este año vamos a abrir 115.000 cupos, y el próximo año otros 115.000".



Talento Tech: es un programa con formación en bootcamps.

"Talento Tech es híbrido, tiene una parte virtual y una parte presencial. Son campos de tecnología. Es, tal vez, uno de los programas más lindos que estamos haciendo desde el ministerio, en el que en cuatro meses la persona estudia una sola cosa: arquitectura de la nube, inteligencia artificial, blockchain, análisis de datos o programación. La ventaja es que también tiene inglés y habilidades blandas como liderazgo".

"El alumno en cuatro meses tiene una ruta de hasta el 80% de conseguir empleo. Este es un modelo internacional que traemos con entrenadores de altísima calidad y en el que se tiene esa gran posibilidad de hacer cosas prácticas. La persona en cuatro meses sale con una habilidad, y certificados de industria que le permiten conseguir empleo".



Generación TIC: es en alianza con la Universidad Distrital, que está dirigido a niños, niñas y adolescentes de 8 a 14 años, además de jóvenes que cursan entre los grados décimo y once, y ciudadanos mayores de 18 años.

"Este curso es totalmente virtual. Ya tenemos 35.000 personas formadas y ofrecemos 35.000 cupos más. Simplemente es inscribirse en la página web del ministerio: www.mintic.gov.co".

"El programa sirve mucho, sobre todo, para mejorar diferentes tipos de habilidades y poder cambiar de profesión y acercarme mucho más al mundo de la tecnología".



Colombia aprende: dirigido a 700.000 estudiantes de 420 instituciones educativas.

"Este es un programa que hicimos con el Gobierno británico para que los colombianos puedan tener la misma formación que tienen los niños ingleses. Esto lo hacemos en los colegios de primaria a través de juegos y con los kits de robótica que entregamos. En este momento tenemos 420 instituciones educativas para llegar 800.000 estudiantes".

"Los colegios se pueden inscribir para el segundo semestre del año, cuando vamos a abrir más colegios. Esta es la base que hicieron, por ejemplo, países como Singapur, Corea del Sur o como Israel, en donde los niños desde pequeños aprenden código y realmente va a cambiar la historia de nuestro país".

Finalmente, el ministro de TIC aseguró que para acceder a los programas ofrecidos “no hay ningún requisito. Cualquier persona puede acceder a los programas porque son gratuitos. Simplemente hacemos exámenes para saber en qué nivel están”.