Así puede activar a NATA en WhatsApp para consultar y verificar noticias: guía paso a paso

¿Le llegó una noticia por WhatsApp y no sabe si es verdadera? ¿Quiere recibir un resumen de los hechos más importantes del día directamente en su celular? NATA es una herramienta de Noticias Caracol que funciona a través de WhatsApp. Su objetivo es facilitar el acceso a información sobre los principales acontecimientos de Colombia y el mundo sin necesidad de entrar constantemente a diferentes plataformas para consultar las novedades.

La herramienta tiene varias funciones, como hacer preguntas sobre temas de actualidad y obtener respuestas relacionadas con la información publicada por Noticias Caracol. También cuenta con una opción para revisar contenidos que circulan por redes sociales o cadenas de WhatsApp y que pueden generar dudas sobre su autenticidad. La herramienta analiza la información y puede indicar si el contenido coincide con fuentes verificadas, además de proporcionar un enlace relacionado con la información consultada.

NATA también permite configurar notificaciones para que el usuario reciba información en determinados momentos del día. De esta manera, no será necesario abrir la conversación constantemente para consultar si hay novedades.



¿Cómo agregar a NATA en WhatsApp?

Para comenzar a utilizar la herramienta, primero debe establecerse el contacto con NATA desde WhatsApp. El número habilitado para acceder al servicio es +57 316 742 0621. El proceso se puede realizar de la siguiente manera:



Guarde el número en su celular: registre el contacto como NATA utilizando el número +57 316 742 0621

registre el contacto como NATA utilizando el número Abra WhatsApp: busque el contacto que acaba de guardar e ingrese a la conversación

busque el contacto que acaba de guardar e ingrese a la conversación Envíe un mensaje: escriba "Hola" para iniciar la interacción

escriba "Hola" para iniciar la interacción Revise el menú: después de comenzar la conversación aparecerán las opciones disponibles para consultar información y configurar el servicio

También es posible ingresar a NATA mediante el siguiente Código QR.



NATA, es la IA de Noticias Caracol en WhatsApp. Noticias Caracol/Getty Images

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¿Cómo recibir las noticias del día en horarios específicos?

Una de las opciones de NATA permite seleccionar momentos concretos para recibir actualizaciones. Esto puede ser útil para quienes quieren consultar las noticias al comenzar la jornada, durante la tarde o antes de terminar el día, sin tener que buscar manualmente las novedades. Para activar estas notificaciones debe seguir estos pasos:



Ingrese al chat de NATA en WhatsApp.

Seleccione la opción "Notificaciones" dentro del menú principal.

Revise las alternativas disponibles para recibir información.

Elija si quiere recibir alertas de "Lo Último" o de "Deportes".

Seleccione el horario en el que desea recibirlas.

Confirme la configuración.

Actualmente, entre los horarios disponibles se encuentran 6:30 de la mañana, 9:00 de la mañana, 3:00 de la tarde y 9:00 de la noche. Así, una persona que quiera revisar las principales noticias apenas comienza su día puede seleccionar el horario de la mañana y recibir la actualización correspondiente directamente en WhatsApp.



¿Cómo usar NATA para verificar una noticia?

Otra de las funciones de la herramienta está relacionada con la verificación de información. Las cadenas de WhatsApp, publicaciones en redes sociales, imágenes y mensajes reenviados pueden presentar datos que no siempre son ciertos. En esos casos, el usuario puede acudir a la opción de verificación de NATA. El procedimiento es sencillo:



Entre al chat de NATA.

Encuentre el tema sobre el que tiene dudas, entre las alternativas disponibles.

Reenvíe a NATA el mensaje o contenido que quiere consultar.

Espere la respuesta de la herramienta.

Revise la explicación y la información que acompañe la respuesta.

La herramienta puede analizar el contenido recibido y contrastarlo con información disponible en Noticias Caracol. En determinadas consultas también puede entregar un enlace para ampliar la información.



¿Qué se le puede preguntar a NATA?

La interacción funciona de manera similar a una conversación dentro de WhatsApp. El usuario puede formular preguntas relacionadas con temas de actualidad y consultar información disponible sobre diferentes acontecimientos. Por ejemplo, puede preguntar por:



Noticias recientes de Colombia.

Acontecimientos internacionales.

Información deportiva.

Partidos de la Selección Colombia.

Noticias que hayan generado dudas.

Contenidos que circulan por WhatsApp o redes sociales.

Historias publicadas por Noticias Caracol.

NATA comenzó a funcionar para los usuarios de Noticias Caracol el 2 de septiembre de 2026. La herramienta está integrada a WhatsApp y busca concentrar en una misma conversación tanto las consultas sobre acontecimientos de actualidad como las opciones para recibir información de manera programada.

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