¿Quién era alias Cholo, cabecilla abatido por la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Magdalena?

Un grupo de operaciones especiales de la Policía Antinarcóticos, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, irrumpió en una vivienda ubicada en una zona rural de Santa Marta, donde, según las autoridades, se reunían los principales cabecillas de la organización criminal Los Conquistadores de la Sierra. Noticias Caracol conoció detalles inéditos del operativo en el que Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo líder de la estructura, habría resultado herido, mientras que José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, considerado el segundo al mando, murió durante el procedimiento.

Este medio obtuvo imágenes captadas por un dron que vigilaba la vivienda donde se desarrollaba el encuentro entre varios jefes de la organización delincuencial. Entre los asistentes se encontraba alias Cholo, responsable de las finanzas del grupo y segundo al mando. De acuerdo con agentes de inteligencia, en la misma reunión también estaba alias Pinocho, quien presuntamente vestía prendas tradicionales de una comunidad indígena, al igual que al menos diez de sus escoltas.



Toda esta información era transmitida en tiempo real a los investigadores de la Policía Nacional.



Detalles del operativo donde abatieron a alias Cholo

Los reportes se complementaban con rastreadores satelitales instalados por las autoridades en vehículos utilizados por miembros de la organización. La información llegaba a una sala especial ubicada en la zona de operaciones, donde era monitoreada por el subdirector de la Policía, general Norberto Mujica, y el director de la institución, general Alejandro Barrera. Finalmente, después de las 2:00 de la tarde, los oficiales autorizaron la intervención de cerca de 40 integrantes del Grupo Jungla de la Policía Antinarcóticos, quienes desde horas antes y a pocos kilómetros del lugar mantenían vigilancia sobre la vivienda.

Según los investigadores, los uniformados ingresaron al inmueble y se enfrentaron a disparos con al menos 60 integrantes de Los Conquistadores de la Sierra. En medio del combate, que habría durado cerca de tres horas, murió alias Cholo. Además, otros siete presuntos miembros de la organización fallecieron y tres personas fueron capturadas. El operativo se llevó a cabo en el corregimiento de Guachaca, ubicado a casi dos horas por carretera de Santa Marta, capital del Magdalena.



La advertencia de Abelardo de la Espriella a alias Pinocho

Tras conocer el resultado de la operación y ante las amenazas de un posible paro armado en la región, Abelardo de la Espriella llegó este martes a Santa Marta y manifestó que “ha caído el segundo de esa organización y el que sigue es alias Pinocho. ‘Pinocho’, tienes fecha de expiración y estamos tras de ti. Y si no te sometes, serás dado de baja como en derecho corresponde. Hay dos bandidos más que a partir de este momento son objetivos prioritarios de la fuerza pública: ‘Patiliso’ y ‘200’”.



Fuentes de inteligencia indicaron que alias Pinocho habría resultado herido durante los enfrentamientos. Según esa información, el jefe de la organización logró escapar del lugar, aparentemente disfrazado, junto a unos 40 hombres fuertemente armados que también habrían utilizado disfraces. En la zona, las autoridades hallaron un fusil de alta precisión considerado poco común incluso entre fuerzas armadas de distintos países. El operativo no dejó policías lesionados, aunque un helicóptero blindado de la institución recibió impactos de bala.



Violencia en Santa Marta tras operativo de la FAC

La operación desencadenó una serie de hechos violentos en Santa Marta. Presuntos integrantes del grupo armado ilegal incendiaron dos vehículos y bloquearon la Troncal del Caribe. Como consecuencia, establecimientos comerciales como tiendas, expendios de carne, panaderías y droguerías permanecieron cerrados en sectores cercanos a esta importante vía. El temor se extendió entre la población tras los ataques atribuidos a hombres armados que quemaron dos buses de servicio público y un camión de Servientrega. La situación también afectó la movilidad, debido a la disminución de taxis y buses en circulación.



Aunque las autoridades, lideradas por el Ejército y la Policía, lograron recuperar el control de la carretera hacia La Guajira, el tránsito vehicular continuó siendo limitado. Asimismo, se registró una reducción en la venta de tiquetes hacia Riohacha y Maicao desde la terminal de transporte, pese a que las autoridades aseguraron tener garantías de seguridad en el sector. Con tanquetas, controles y requisas, la fuerza pública busca restablecer la normalidad en una ciudad que amaneció marcada por el temor y con varios colegios cerrados a causa de los recientes hechos de violencia.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE CÉSAR CHAPARRO PINZÓN, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL