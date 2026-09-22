Los videos de los graves ataques que tienen en alerta a Santa Marta y La Guajira

La situación de orden público mantiene en alerta a Santa Marta, Magdalena, y varios sectores de La Guajira, luego de una serie de hechos registrados en medio de la tensión generada por un operativo de la Fuerza Pública contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En las últimas horas se conocieron videos de vehículos incendiados y ataques contra establecimientos comerciales que evidencian la situación registrada en la región.



Uno de los hechos reportados ocurrió en la Troncal del Caribe, corredor que conecta a Santa Marta con sectores de La Guajira. De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, un tractocamión y un taxi fueron incendiados mientras circulaban por esta vía. Los reportes conocidos hasta el momento señalan que no se registran personas lesionadas en estos hechos.

La tensión también se trasladó a Riohacha, La Guajira, donde durante la mañana de este martes 22 de septiembre se registró un ataque contra un establecimiento comercial ubicado en el barrio Las Tunas, sobre la Troncal del Caribe.

Otros ataques en Riohacha

En medio de este panorama, también se reportan enfrentamientos en la vía hacia Palomino, en La Guajira. El temor ha llevado a algunos conductores y motociclistas a evitar el tránsito por la Troncal del Caribe, mientras que el sector hotelero y las agencias de viajes han registrado cancelaciones relacionadas principalmente con desplazamientos hacia Palomino.



Según informó Noticias Caracol, varios sujetos llegaron hasta una sede de Tiendas Ara y dispararon contra la fachada. El establecimiento quedó con impactos de bala y el hecho provocó el cierre de diferentes negocios del sector. Restaurantes, peluquerías, droguerías y hoteles también cerraron sus puertas ante el temor generado por la situación.



La situación no se limitó a Riohacha. En el corregimiento de Mingueo, en Dibulla, comerciantes también comenzaron a cerrar sus establecimientos, mientras que algunos centros educativos retiraron a sus estudiantes o suspendieron las jornadas académicas, según el reporte conocido por el medio.

Atacaron a tiros una tienda ARA ubicada en la Troncal del Caribe en la salida de Riohacha hacia Santa Marta. El hecho causó pánico entre quienes compraban a esta hora en el supermercado. Esta tienda y varios comercios cercanos cerraron sus puertas. #MañanasBlu pic.twitter.com/I4wvEd0185 — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 22, 2026

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¿Qué hay detrás de la tensión en la región?

Los hechos se producen después de un operativo de la Fuerza Pública en el sector de Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, Santa Marta, contra integrantes de las ACSN.

Según la Policía, la operación dejó siete integrantes de la organización muertos y tres capturados. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como segundo cabecilla y financiero de la estructura. Durante el procedimiento también fueron incautadas armas y material de guerra.

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Tras el operativo, las autoridades reportaron alteraciones del orden público en distintos puntos de la región. En Santa Marta se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de seguridad.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, también convocó un PMU ante la situación registrada desde el barrio 11 de Noviembre, en Santa Marta, hasta el límite con La Guajira. "La seguridad del Magdalena es una prioridad y la vamos a enfrentar con firmeza, unidad y presencia institucional, afirmó a través de su cuenta de X.

Presidente De la Espriella ordenó militarizar Santa Marta

Tras el operativo en el que murió 'Cholo'. El presidente Abelardo De la Espriella se refirió a la operación y a las amenazas atribuidas a las ACSN. El mandatario anunció que se desplazaría a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad y coordinar las acciones de las autoridades.

En medio de sus declaraciones, lanzó una advertencia a los integrantes de la organización criminal: “Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos”.

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Este martes 22 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la orden de reforzar la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta.

De acuerdo con el jefe de Estado, la instrucción a la Fuerza Pública es “blindar la región, recuperar el control territorial y emplear ‘todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley’”.

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Además, De la Espriella anunció que viajará a Santa Marta para “liderar las acciones del Gobierno nacional desde allá” y “respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales”.

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