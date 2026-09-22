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Noticias Caracol  / MUNDO  / Colombiano se habría hecho pasar por agente de ICE para extorsionar a un trabajador: fue arrestado

Colombiano se habría hecho pasar por agente de ICE para extorsionar a un trabajador: fue arrestado

El acusado habría suplantado a un trabajador del ICE para extorsionar a un trabajador de un camión de comida, según anunció este martes la Fiscalía federal del distrito sur de Florida.

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2026
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Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) -
AFP

Las autoridades arrestaron a un ciudadano colombiano acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para extorsionar a un trabajador de un camión de comida, según anunció este martes la Fiscalía federal del distrito sur de Florida.

¿Por qué fue arrestado Colombiano en el sur de Florida?

El sospechoso, identificado como Jonathan Christian González Reyes, "ha sido acusado de hacerse pasar por un alto funcionario del ICE para supuestamente amenazar y extorsionar a un empleado de un camión de comida en Miami Gardens", informó el fiscal federal de este distrito, Reding Quiñones, en la red social X.

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"El acusado supuestamente utilizó luces policiales y una sirena, afirmó que podía ayudar con asuntos de inmigración a cambio de dinero, blandió un arma de fuego y amenazó a la víctima y a su hijo", agregó el funcionario.

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De acuerdo con la Fiscalía, el acusado amenazó con colocar sustancias ilícitas en el negocio para provocar su clausura y apuntó con un arma de fuego al hijo de la víctima. Al no lograr que cedieran a sus demandas, huyó del lugar tras activar una sirena policial en su automóvil.

González Reyes enfrenta hasta tres años de prisión por un cargo de suplantación de identidad de un funcionario de los Estados Unidos.

Quiñones explicó que hacerse pasar por un oficial federal "para intimidar o explotar a otros es un delito federal", y advirtió de consecuencias similares para aquellos "que abusen de la autoridad y la reputación de las fuerzas del orden para beneficio personal".

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EFE

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