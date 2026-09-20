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Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / ¿No le funcionan sus redes? Reportan la caída masiva de Instagram y Facebook este 20 de septiembre

¿No le funcionan sus redes? Reportan la caída masiva de Instagram y Facebook este 20 de septiembre

Ambas redes sociales pertenecen a la compañía Meta. Esto se sabe de la caída.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 20 de sept, 2026
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AFP

Si ingresó a su aplicación de Instagram o Facebook y se le quedó cargando o apareció una interfaz a medio procesar, no se preocupe ni se ponga a desinstalar y reinstalar. Tampoco reinicie su computador, porque la falla no es suya. Los usuarios de diferentes lugares del mundo reportaron este domingo, 20 de septiembre, fallas en los servicios de Meta.

Los reportes estuvieron relacionados con dificultades para ingresar a las aplicaciones, cargar contenido, iniciar sesión y enviar o recibir mensajes.
De acuerdo con la cuenta de Downdetector, que monitorea en tiempo real la caída de páginas, aplicaciones y otras plataformas, confirmó la caída de Facebook e Instagram alrededor de las 8:00 p. m. (hora Colombia). Entre ambas plataformas, Downdetector ya registra más de 20.000 reportes sobre fallas que reportan los usuarios en la página.

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De acuerdo con plataformas de monitoreo de servicios, durante este domingo se registraron reportes puntuales de usuarios que señalaron inconvenientes con Facebook e Instagram. Sin embargo, los indicadores disponibles actualmente no muestran una interrupción generalizada de estos servicios.
En el caso de Facebook, se registraron reportes de problemas relacionados con el acceso y el inicio de sesión. Para Instagram también fueron reportadas dificultades para cargar el contenido y acceder a la plataforma.
Hasta el momento, no se conoce una explicación oficial de Meta sobre una falla generalizada registrada este domingo, por lo que no es posible establecer que los inconvenientes tengan una única causa.

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Las plataformas de Meta han registrado interrupciones similares durante 2026. En junio, por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp y otros servicios de la compañía presentaron una falla que afectó a usuarios de distintos países. En esa oportunidad, Meta confirmó que trabajaba en la recuperación de sus servicios.
Si una de estas aplicaciones presenta problemas, los usuarios pueden intentar actualizarla, revisar su conexión a internet o esperar unos minutos antes de volver a ingresar.
NOTICIA EN DESARROLLO
María Paula Rodríguez Rozo
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