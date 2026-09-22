¿Agua de otro color en Bogotá? Acueducto explica qué ocurre y qué hacer

Algunas zonas de Bogotá y municipios vecinos podrían registrar una coloración temporal del agua entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre, debido a ajustes operacionales relacionados con trabajos en una planta de tratamiento.



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que, como parte de las obras para fortalecer la infraestructura destinada al suministro de agua, se realizará el cambio de dos válvulas en la Planta de Tibitoc.

Para adelantar estos trabajos será necesario modificar temporalmente la operación del sistema. De acuerdo con la información entregada por la entidad, se incrementarán los caudales provenientes de la Planta Francisco Wiesner y se disminuirán los caudales desde Tibitoc.

Estos movimientos en las tuberías podrían generar eventuales cambios en el color del agua en algunos sectores. Sin embargo, los técnicos del Acueducto de Bogotá señalaron que esta coloración “de ninguna manera” compromete su potabilidad.



¿En qué zonas podría cambiar el color del agua?

La coloración temporal podría presentarse principalmente en Cajicá y Chía, así como en diferentes sectores del norte y occidente de Bogotá.



En la zona norte, el área señalada comprende desde la calle 119 hasta el límite norte de la ciudad, entre los Cerros Orientales y el río Bogotá.

Publicidad

En el occidente de Bogotá, la posible afectación comprende el sector ubicado desde la calle 127 hasta la Autopista Sur, entre las carreras 68 y el río Bogotá.

Aunque las obras para instalar las nuevas válvulas se desarrollarán durante octubre, la EAAB explicó que el mayor pico de coloración podría presentarse entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre.

Publicidad

¿Qué hacer si el agua sale con color?

El Acueducto de Bogotá entregó varias recomendaciones para los usuarios que puedan observar cambios en la apariencia del agua durante estos trabajos.

Si el agua presenta coloración en la vivienda, la entidad recomienda abrir la llave y dejar correr el agua hasta que vuelva a salir incolora. También pidió verificar que el agua sea transparente antes de comenzar a lavar ropa blanca, con el propósito de evitar posibles manchas.

Además, si la coloración persiste o se presenta en la vivienda, los usuarios pueden reportar la situación a través de la Acualínea 116 o de las redes sociales del Acueducto de Bogotá.

La EAAB también pidió a la ciudadanía no alarmarse ante la presencia de sus operarios abriendo hidrantes en las vías. Según explicó la entidad, se trata de maniobras controladas para realizar el lavado de las redes, por lo que solicitó permitir que los trabajadores desarrollen estas labores.

Publicidad

Los trabajos hacen parte de las acciones preventivas para continuar preparando y fortaleciendo la infraestructura de abastecimiento de agua de Bogotá. La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía mientras se desarrollan estas intervenciones.