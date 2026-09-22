Yamid Amat está en UCI en Bogotá: estado de salud del reconocido periodista es delicado

El reconocido periodista Yamid Amat se encuentra en delicado estado de salud. El comunicador y locutor, primer director de Noticias Caracol y uno de los grandes de la radio en Colombia, es también el creador del formato de 6 a. m. a 9 a. m. en Caracol Radio.



Yamid Amat, nacido en diciembre de 1941, fue también un hombre de prensa, quien tuvo la columna de Juan Sin Miedo en el diario El Espacio por varios años. Asimismo tuvo grandes entrevistas en el diario El Tiempo. El periodista se encuentra bajo el cuidado médico en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Se ha conocido a través de su círculo más cercano que Amat, quien también fue director del noticiero CM&, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la mencionada institución médica recibiendo los cuidados de su caso.