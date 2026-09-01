Las pistas claves que permitieron dar con Michelle Dayana, menor hallada sin vida en Buriticá

Ocho días después de su desaparición, el cuerpo sin vida de Michelle Dayana Henao Chavarría, de 6 años, fue encontrado en una zona rural de Buriticá, Antioquia. Una presencia inusual de gallinazos y una blusa roja fueron dos elementos claves durante el procedimiento que permitió establecer que se trataba de la menor.

La desaparición de Michelle Dayana había generado una intensa búsqueda en el municipio de Buriticá desde el pasado 24 de agosto, cuando la niña fue reportada como desaparecida de su vivienda. Durante los días siguientes, las autoridades desplegaron diferentes recursos para intentar localizarla, entre ellos drones, guías caninos especializados y personal de la fuerza pública.

Sin embargo, una señal advertida por un campesino terminó siendo determinante para ubicar el lugar donde se encontraba el cuerpo. De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, el hombre se encontraba cerca de la finca donde trabaja cuando notó una inusual presencia de gallinazos en la zona. La situación llamó su atención y decidió alertar a las autoridades.



Al llegar al sitio señalado, las autoridades verificaron que se trataba de un cuerpo humano que se encontraba en un alto grado de descomposición. Posteriormente, se coordinó el procedimiento con la Policía Nacional y el CTI, cuyos funcionarios se desplazaron hasta el punto para realizar la recuperación del cuerpo sin vida.



El lugar donde fue encontrado estaba aproximadamente a cuatro kilómetros del casco urbano de Buriticá. Según las autoridades, por las características del sitio y las circunstancias conocidas del caso, era imposible que una niña de seis años hubiera llegado hasta allí por sus propios medios.



Una blusa roja y un video tomado por cámaras de seguridad

Además de la alerta realizada por el campesino, una prenda de vestir permitió avanzar en la identificación del cuerpo encontrado. Se trataba de una blusa roja que llevaba Michelle Dayana el día de su desaparición y que había quedado registrada en cámaras de seguridad horas antes de que se perdiera su rastro.

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"De acuerdo a la información que se recibió y a la llegada al punto, se determinó que había una prenda de vestir, una blusita de color rojo que tenía la menor con las descripciones que nos dio la familia", explicó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia. La identificación de esta prenda, sumado al último video tomado antes de su muerte, fueron elementos clave para relacionar el cuerpo encontrado con la menor que era buscada desde el 24 de agosto.



Medicina Legal deberá establecer qué ocurrió

Tras el hallazgo, todavía permanecen interrogantes sobre las circunstancias de la muerte de Michelle Dayana. Debido al estado de descomposición del cuerpo, las autoridades esperan los resultados de Medicina Legal para establecer cuándo murió la menor y qué le causó la muerte.

La niña padecía autismo y ataques de epilepsia. Según información oficial entregada por su madre, no era la primera ocasión en que desaparecía de su vivienda, donde residía con su madre y su padrastro. El hallazgo puso fin a ocho días de búsqueda, pero abrió nuevos interrogantes que deberán ser esclarecidos por las autoridades encargadas de la investigación.



Antioquia decretó tres días de duelo

Tras confirmarse el hallazgo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón decretó tres días de duelo en el departamento y una velatón en memoria de Michelle Dayana Henao Chavarría.

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"Decretamos 3 días de duelo en Antioquia en memoria de la pequeña Michelle Dayana Henao Chavarría. Viajaré a Buriticá para acompañar a su familia y llevarles un mensaje de solidaridad y fortaleza en nombre de todos los Antioqueños", señaló el gobernador.

La Alcaldía de Buriticá también declaró tres días de duelo y anunció la suspensión de los eventos culturales, sociales y educativos programados en el municipio, mientras la comunidad enfrenta la conmoción provocada por la muerte de la menor.

Además, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita esclarecer la muerte de Michelle Dayana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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