iPhone 18 Pro tendría una preventa distinta este año: esta sería la fecha oficial de reservas

Apple modificará una de las rutinas que suele acompañar cada lanzamiento de iPhone. Aunque la compañía mantiene para el 9 de septiembre de 2026 la presentación de la nueva generación de dispositivos, las reservas del iPhone 18 Pro no comenzarían el viernes posterior al evento, como ha ocurrido en la mayoría de los lanzamientos recientes. Según información publicada por el portal especializado Macwelt y reproducida por Macworld, la apertura de las preventas del iPhone 18 Pro se realizaría el sábado 12 de septiembre de 2026, un día después de la fecha que habitualmente utiliza Apple para iniciar los pedidos anticipados de sus nuevos teléfonos.

La modificación marca una excepción dentro del calendario de lanzamientos de la empresa. Tradicionalmente, Apple presenta los nuevos iPhone durante la primera quincena de septiembre y abre las reservas el viernes inmediatamente posterior a la keynote. Sin embargo, este año el viernes siguiente a la presentación coincide con el 11 de septiembre, fecha que recuerda los atentados ocurridos en Estados Unidos en 2001.



Apple cambia el inicio de las reservas del iPhone 18 Pro

De acuerdo con Macwelt, una fuente considerada confiable indicó que Apple optó por trasladar las reservas al sábado 12 de septiembre. La decisión estaría relacionada con la coincidencia del calendario, debido a que el 11 de septiembre de 2026 corresponde al viernes inmediatamente posterior al evento de lanzamiento. La información señala además que no solo cambiará el día de apertura, sino también el horario.

Mientras las preventas de productos Apple suelen comenzar a las 5:00 a.m. hora del Pacífico, el reporte apunta a que los pedidos podrían habilitarse a la medianoche del 12 de septiembre en esa misma zona horaria. Hasta el momento, Apple no ha publicado un comunicado detallando el horario exacto de las reservas, aunque sí confirmó la realización de su evento para el 9 de septiembre bajo el lema “Surprise and Shine”.



¿Por qué el iPhone 18 Pro tendrá una fecha diferente de preventa?

Los reportes de Macwelt y Macworld recuerdan que Apple ya había tomado una decisión similar en el pasado. En 2015, cuando presentó los iPhone 6s y iPhone 6s Plus, las reservas tampoco comenzaron un viernes, sino el sábado 12 de septiembre de ese año. En aquella ocasión también se buscó evitar que la apertura de pedidos coincidiera con el aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Por ese motivo, la modificación prevista para el iPhone 18 Pro tendría un antecedente directo dentro de la historia de lanzamientos de la compañía.



Las publicaciones especializadas destacan que el 11 de septiembre no es un feriado federal en Estados Unidos, pero sigue siendo una fecha de recordación nacional. Esa circunstancia explicaría el ajuste en el cronograma comercial del nuevo teléfono.



⭕️ Se viene el lanzamiento oficial: estos serían los colores del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max



📲 -Son cuatro nuevos colores: Gris Oscuro, Plateado, Cereza Oscuro y Azul Claro



Cuál será tu favorito?



Fuente: Macworld pic.twitter.com/PiDiNaYN4o — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) August 18, 2026

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La presentación oficial del iPhone 18 Pro está programada para el miércoles 9 de septiembre de 2026, fecha anunciada por Apple para su tradicional evento de otoño. Diversos reportes indican que la compañía aprovechará la presentación para revelar también otros dispositivos de su catálogo. Macworld señala que durante la keynote también podrían aparecer el primer iPhone plegable de Apple y los nuevos modelos de Apple Watch. La publicación especializada sostiene que la atención principal estará centrada en la línea Pro, debido a cambios en la estrategia de lanzamientos de la empresa.

De acuerdo con Macworld, Apple tendría previsto reservar los modelos estándar del iPhone 18 para una fase posterior, mientras los dispositivos Pro mantendrían el protagonismo durante el evento de septiembre.



Qué se sabe del lanzamiento del iPhone 18 Pro

Las informaciones recopiladas por Macworld apuntan a que el iPhone 18 Pro llegará con el procesador A20 Pro, un sistema Face ID integrado parcialmente bajo la pantalla, una Dynamic Island de menor tamaño y cambios en el sistema de cámaras. También se menciona la incorporación del módem C2 desarrollado por Apple y posibles ajustes en el diseño del equipo. Sin embargo, todas esas especificaciones serán confirmadas o descartadas durante la presentación oficial prevista para el 9 de septiembre.

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Por ahora, la principal novedad relacionada con el calendario de lanzamiento es que los usuarios interesados en adquirir el iPhone 18 Pro deberán prestar atención al sábado 12 de septiembre de 2026, fecha que reemplazará al tradicional viernes de preventas y que se convertiría en el inicio oficial de las reservas del nuevo teléfono de Apple.

ÁNGELA URREA PARRA

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