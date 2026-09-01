En esta fecha imputarán cargos a Laura Sarabia por caso de su exniñera Marelbys Meza

La Fiscalía General de la Nación radicó audiencia de imputación de cargos en contra de Laura Sarabia, quien fue funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), por el caso de Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de la exembajadora en 2023 y que fue sometida a una prueba de polígrafo y, además, fue víctima de interceptaciones, por la presunta desaparición de dinero y documentos de la casa de Sarabia.

De acuerdo con lo informado por el ente acusador, la exfuncionaria será imputada por dos delitos: abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. La audiencia quedó programada en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para el próximo 14 de septiembre a las 9:00 de la mañana. Es de resaltar que se firmó un principio de oportunidad en medio de la investigación, lo que le da a la Fiscalía la decisión de imputar cargos, porque el capitán Óscar Leandro Mojica, que trabajaba en la Sijín en la dirección de hurtos, manifestó que Laura Sarabia sería la determinadora de realizar estas acciones contra la exniñera.

El oficial, según conoció Noticias Caracol, también declarará contra el coronel Carlos Alberto Feria y el mayor Duván Muñoz sobre actuaciones relacionadas con la investigación del presunto hurto en la residencia de la entonces funcionaria. A cambio de esa colaboración, recibió una inmunidad parcial por uno de los delitos que enfrenta. (Lea también: “Laura Sarabia dio la instrucción”: oficial Mojica sobre polígrafo que se practicó a Marelbys Meza)



Sobre los cargos que enfrenta Laura Sarabia, se dan porque ella trabajaba para el Gobierno Petro en un alto puesto y por esa razón la Fiscalía adopta esa decisión.



¿Cómo se produjeron los hechos con Marelbys Meza?

A la exniñera la sometieron, en enero de 2023, a interceptaciones ilegales y pruebas de polígrafo para establecer si tenía algo que ver con la desaparición de un maletín con dinero y documentos de la casa de su empleadora, que para la época era jefe de Gabinete de la Presidencia de la República.



Según la investigación de la Fiscalía, el capitán Mojica presuntamente participó en la falsificación de informes policiales y formatos de entrevistas a fuentes no formales. Los documentos contenían afirmaciones falsas que vinculaban a las víctimas con una organización criminal dedicada al hurto de residencias, con el único fin de obtener ilegalmente las órdenes de interceptación.

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Laura Sarabia manifestó días antes de conocerse la decisión del ente acusador que "este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas. Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo”.

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