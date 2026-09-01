Fiscalía reactivó órdenes de captura contra negociadores de paz, entre ellos alias Calarcá

La Fiscalía General de la Nación informó que reactivó las órdenes de captura contra delincuentes que habían sido designados como negociadores de paz en el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de Paz Total. La decisión fue adoptada luego de que la administración de Abelardo de la Espriella firmara tres resoluciones el pasado 28 de agosto con las cuales daba por terminadas las mesas de diálogo con tres grupos: Estado Mayor de Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano -antes conocida como Segunda Marquetalia- y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El ente judicial indicó que dichas órdenes de captura habían sido suspendidas para que dichos criminales participaran “en procesos de diálogo, negociación, acercamientos, conversaciones o espacios sociojurídicos adelantados en el marco de la política de paz, algunas de las cuales se encuentran vigentes”. (Lea también: Gobierno termina mesas de diálogo con grupos criminales y elimina reconocimientos a cabecillas)



Estos son los criminales a los que les reactivan las órdenes de captura

Estado Mayor de Bloques y Frente

Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrei o Adrey; Sandra Milena Niño Guerrero, Farby Edisson Parra Parra, alias Richard; Robinson de Jesús González, alias Caicedo; Fabio Giraldo Giraldo, alias Albeiro González; Jeisson Ferney Lasso Devia, Yimison Bustos Ávila, alias Jimmy o Andrian Méndez; Rolad Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco; Yersid Muñoz Ramírez, Jhon Faiber Lugo Ramos, alias Rafael; Euser Motta Meneses; Alexis De Jesús Muñoz Adarve, Jhonmaro Ortiz Camayo, alias Maniqueta o Yogui; Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, Faber García Guzman, alias El Soldado; Jorge Luis Caicedo Castro, Jhon Janier Trochez Medina, alias Malacia; Jerci Duvian Ruiz Mazo, Sergio Andrés Martínez Martínez, alias Hueso o Bolívar; Romario Carrascal Alvernia, Jhon Edinson Bayona Rojas, Edwar Andrés Campo Dagua, alias Cabezas o Jimmy; Adolfo Ballesteros Fernández, alias José Tomás Ojeda; Oscar Ojeda Erazo, alias Leopoldo o Papá Noel; Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika, y Javier Alfonso Velosa García, alias Jhon Mechas o John Catatumbo. (Lea también: La cercanía de alias Urías Perdomo, abatido por FF. MM. con 'Calarcá': "Cumplía órdenes militares")



Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (antes Segunda Marquetalia)

José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza; Geovanny Andrés Rojas, alias Araña (cuya extradición fue autorizada); Luis Andrés Figueroa Marín, alias Popeye; Allende Perilla Sandoval, alias Allende; José Darley Malagón Jiménez, alias Uriel o Poco Pelo; Henry Quiñones Angulo, alias Tocayo; Diego Fernando Guerrero Segura, alias Diego o Negro Eloy; María Lizeth Moreno Cantillo, Jorge Alejandro Avendaño Suárez, Pablo Edis Ortiz Cortés, alias Bladimir; Andy Javier García Lastre, Eduin Mauricio Matallana Ramírez y Edilson Barreto Romero.



Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo; Loryin Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o York; Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso; Elmer David Reyes Carrillo, Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.

No obstante, la Fiscalía indicó que se abstenía de “reactivar las órdenes de captura respecto de las siguientes personas incluidas en la solicitud de la Presidencia de la República, toda vez que, a la fecha de la presente resolución, dichas órdenes ya se encontraban activadas":

Raúl Eduardo Rodríguez Arévalo, Bladimir Vallen Garzón, Fredi Pasinga Chapal, Pabel Antonio Banguero Benavides, Eliverio Martínez Ramírez, Ober Eliecer Ramírez Cortés, Jarrobin Soto Vargas, Deiner Preciado, Nain Andrés Pérez Toncel, Willinton Henao Gutiérrez y Elkin Damián Quintero Durán.



Tampoco reactivará “las órdenes de captura de los siguientes ciudadanos incluidos en la solicitud de la Presidencia de la República, toda vez que, a la fecha de la presente resolución, dichas órdenes no se encuentran suspendidas por encontrarse requeridos en trámite de extradición”:

Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca (privado de la libertad), y Fredy Castillo Carillo, alias Pinocho.



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