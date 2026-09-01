Un muerto y 11 heridos en atentado con carro bomba contra estación de Policía en Norte de Santander

Un carro bomba, puntualmente un taxi, fue detonado en la noche de este lunes frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, lo que dejó por el momento una persona muerta y al menos 11 más heridas -dos de ellas son policías-, según un informe preliminar. El atentado dejó en llamas la estación policial y provocó el pánico entre los habitantes del sector, que quedó sin energía eléctrica luego del ataque.

El ataque deja "preliminarmente la muerte de un ciudadano y nueve civiles afectados, los cuales están siendo trasladados a centros asistenciales", así como "heridas a dos uniformados", señaló la información preliminar de las autoridades.

El atentado fue perpetrado pasadas las 11 p.m. y la onda explosiva causó, además, daños en varios locales comerciales y viviendas ubicadas en la avenida principal de este municipio aledaño a Cúcuta, que es la capital departamental de Norte de Santander y la ciudad que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela. Las autoridades hicieron presencia en la zona para analizar lo ocurrido y revisar las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los responsables de este atentado.



"La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial encaminadas a establecer las circunstancias de esta cobarde acción terrorista, así como identificar y judicializar a los responsables", indicó el comunicado.



El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridos por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta, que fue seguida de otras detonaciones. En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el frente 33 de las disidencias de las extintas Farc. De momento, ninguno de estos grupos se ha atribuido el ataque de este lunes 31 de agosto.

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El ataque en Los Patios tuvo lugar el mismo día en que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la muerte de al menos 20 miembros de una disidencia de las Farc en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país.

De la Espriella señaló que "a raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente". El jefe de Estado agregó: "No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo".

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