¿Adiós a los celulares en clase? Bogotá estudia limitar su uso en colegios públicos y privados

La educación en Bogotá se prepara para una transformación radical con el proyecto de resolución de la Secretaría de Educación para restringir los celulares en colegios públicos y privados. Esta medida limitará los dispositivos móviles tanto en las horas de clase como en los tiempos de recreo, abriendo un debate entre padres, alumnos y docentes.

La iniciativa responde a la preocupación por el impacto de la tecnología en el rendimiento académico y bienestar de los menores. Las autoridades argumentan que el uso inadecuado de estos aparatos en el entorno escolar se ha convertido en un obstáculo para el aprendizaje. El problema principal radica en el uso de los dispositivos, desviado frecuentemente al juego en momentos destinados a la formación o interacción social. Ante este panorama, el distrito estructuró su propuesta sobre tres argumentos fundamentales que venía advirtiendo anteriormente:



Pérdida de la concentración: el uso de pantallas daña los espacios de atención de los estudiantes, un recurso indispensable para aprender. Deterioro de la convivencia escolar: la dependencia de los teléfonos reduce las oportunidades para que los alumnos interactúen, jueguen, conversen y convivan presencialmente durante sus tiempos libres. Riesgos de salud mental: un factor crítico de salud física y emocional que preocupa profundamente a las familias y que las autoridades distritales buscan intervenir de forma preventiva.

¿Cómo funcionará la restricción de celulares por grados escolares?

De acuerdo con el borrador de la resolución, las restricciones no se aplicarán de forma homogénea, sino que estarán determinadas por la edad y el nivel educativo de los estudiantes. La normativa prohíbe estrictamente el uso de teléfonos móviles para todos los alumnos por debajo de octavo grado. A partir de este nivel (de octavo a grado 11), se permitirá el ingreso de los dispositivos, pero su utilización estará estrictamente condicionada.

Los estudiantes de grados superiores solo podrán usar sus teléfonos para actividades estrictamente pedagógicas, bajo supervisión del docente y con limitaciones específicas en las aplicaciones permitidas. Con esto se busca mitigar la dispersión de los jóvenes, quienes suelen estar muy pendientes del celular y distraídos con juegos en clase.



El límite de tiempo para tabletas, computadores y televisores en clase

La propuesta distrital de Bogotá abarca un control integral de la exposición de los menores a todo tipo de pantallas digitales durante la jornada escolar, incluyendo tabletas digitales, computadores y televisores. Los límites diarios permitidos se distribuirán de la siguiente manera:



Prejardín: se prohíbe por completo el uso de pantallas en el aula.

se prohíbe por completo el uso de pantallas en el aula. Jardín y Transición: exposición máxima de 30 minutos diarios.

exposición máxima de 30 minutos diarios. Primaria: los estudiantes de primero a quinto grado tendrán un límite de 1 hora al día.

los estudiantes de primero a quinto grado tendrán un límite de 1 hora al día. Sexto y séptimo grado: se autoriza un uso de hasta 2 horas diarias.

se autoriza un uso de hasta 2 horas diarias. Octavo a grado 11: sin límite de tiempo estricto, siempre y cuando su uso tenga fines pedagógicos.

El borrador oficial de esta nueva resolución estará disponible para comentarios de la ciudadanía hasta el próximo viernes. Una vez que el documento quede en firme tras revisar las observaciones, los colegios públicos y privados de Bogotá dispondrán de un plazo máximo de seis meses para adaptar sus manuales de convivencia e implementar estas nuevas directrices. Las diferentes comunidades escolares ya han recibido el llamado a prepararse inmediatamente para recibir estas importantes instrucciones.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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