Nueva estafa en línea puede vaciar su cuenta bancaria: ¡cuidado con los anuncios!

Los ciberdelincuentes siempre están buscando nuevas formas de engañar a los usuarios. Con el acceso a tecnologías avanzadas, han desarrollado técnicas recientes y peligrosas que permiten vaciar cuentas bancarias con solo hacer clic en un anuncio publicitario.

Este método de estafa ha generado preocupación entre los expertos en ciberseguridad y los usuarios de internet.

Nuevo método de estafa en internet: el malvertising

Este método, conocido como malvertising o publicidad maliciosa, es una técnica que los ciberdelincuentes utilizan para distribuir malware a través de anuncios en línea. Estos enlaces, que a menudo parecen legítimos y confiables, contienen código malicioso que se activa al hacer clic en ellos.

A diferencia de otros métodos de phishing, el malvertising no requiere que el usuario visite un sitio web sospechoso o abra un correo electrónico fraudulento; basta con interactuar con un anuncio aparentemente inofensivo.

Cómo funciona el malvertising

Los ciberdelincuentes compran espacio publicitario en redes legítimas y populares, infiltrando anuncios maliciosos en plataformas confiables. Estos enlaces pueden aparecer en sitios web de noticias, blogs, redes sociales y tiendas en línea. Una vez que el usuario hace clic, el malware se descarga automáticamente en su dispositivo, permitiendo a los delincuentes acceder a información sensible como detalles bancarios y contraseñas.

Consecuencias para los usuarios

Las consecuencias de caer en una estafa de malvertising pueden ser devastadoras. Los ciberdelincuentes pueden vaciar cuentas bancarias, realizar compras no autorizadas y robar información personal. Además, el programa maligno instalado puede permitir el acceso remoto al dispositivo de la víctima, comprometiendo aún más su seguridad.

Cómo protegerse del malvertising



Utilizar bloqueadores de anuncios: estos pueden prevenir que los anuncios maliciosos aparezcan en su navegador. Mantener el software actualizado: asegúrese de que su sistema operativo y programas de seguridad estén siempre actualizados para protegerlo contra las últimas amenazas. Ser cauteloso con los clics: evite hacer clic en anuncios que parezcan demasiado buenos para ser verdad o que provengan de fuentes desconocidas. Educarse sobre las tácticas de los ciberdelincuentes: conocer las técnicas utilizadas por los estafadores puede ayudarle a identificar y evitar posibles amenazas.

@priceitcol ¿Qué es el malvertising ? Esta practica se da cuando personas se hacen pasar por marcas o empresas mediante publicidad en motores de búsqueda y estafan a las personas ! NO CAIGAN EN ESTA ESTAFA !! ➡️ No olvides seguirnos para más contenido sobre ahorro, precios y comparaciones ¡TODOS los días! 💰🔍 #ahorro #precios #estafa #aprender #conocer ♬ sonido original - PRICEIT