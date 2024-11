"Para apreciar Colombia hay que irse": CEO de Platzi, plataforma que revoluciona la educación

Freddy Vega hoy en día tiene una de las plataformas de educación virtual más conocidas a nivel internacional. Platzi cuenta con una novedosa manera de explorar las habilidades de sus estudiantes y, de una u otra forma, cuestiona el modelo tradicional en el que los colombianos hemos sido educados.

El mismo CEO de la empresa es un ejemplo de que no todas aquellas personas que no son estudiantes aplicados en el modelo tradicional están destinadas a fracasar. Por el contrario, a veces marcar la diferencia abre puertas a nuevos logros, en este caso, una manera diferente de ver la educación.

¿Los horarios están mandados a recoger?

En diálogo con Lo Más Viral de Noticias Caracol en vivo , Vega reveló que uno de los mayores problemas que ha encontrado en la educación tradicional son los horarios y que eso avanza hasta la vida de los trabajadores en la sociedad en la que vivimos.

"Yo no entiendo la forma en la que los colombianos estamos acostumbrados a arrancar el día a las 5 de la mañana, eso me parece absurdo", contó y aseguró que en los últimos años han salido diferentes estudios alrededor del mundo en el que exponen "el daño que le hacemos a nuestros niños y adolescentes por empezar a estudiar tan temprano. Con solo atrasar una hora el inicio del estudio mejorarían las notas".

Resaltó que los horarios en las empresas dependen del sector al que pertenezca la compañía, pero que sí hay muchos cargos que no se deberían medir por horarios definidos. "En el trabajo creativo no veo que el horario tenga una razón de ser, más allá de la colaboración mutua. Lo importante del trabajo no es medir cuántas horas está una persona sentada frente a un computador o en la oficina, sino qué es lo que es capaz de crear".

En esta conversación, Vega resaltó que la educación en Colombia no es mala y que colegios y universidades del país son de las mejores del mundo; sin embargo, el problema es que "Colombia es salvajemente desigual, la inequidad de este país es fuertísima, no hemos logrado elevar la calidad de la educación".

La importancia del descanso

Freddy Vega contó en la entrevista con Noticias Caracol que ha lo largo de su vida ha entendido que "los seres humanos somos animales, no somos máquinas y necesitamos descansar para tener nuestro máximo pico de rendimiento y ese momento de descanso no está dado solo por irnos a la casa a dormir, también necesitamos aburrirnos. De hecho, las creatividades fuertes ocurren cuando tenemos el cerebro en descanso".

Agregó que en la sociedad actual, en la que muchas personas pasan la mayor parte de su tiempo en redes sociales y conectados a pantallas, pocas veces se da ese espacio al cerebro de descanso para desarrollar la creatividad.

Sobre el país, resaltó que "es una chimba", pero recalcó que "lo que pasa es que para apreciar Colombia hay que irse. Uno no aprecia Colombia adentro porque uno está lleno de todo lo malo. Mucha gente se va, la fuga de talentos es impresionante". Pero resaltó que muchos eventualmente vuelven porque "una realidad absoluta es que aquí se vive mejor".

Lo expulsaron de dos universidades

Sorpresivamente, el creador de Platzi es un hombre que fue expulsado de dos universidades. Reveló que esto pasó "por mal estudiante, porque yo no hacía tareas, yo no creo en el concepto de la tarea" y agregó que a partir de ahí creó su plataforma.

"Una de las razones por las que terminé creando Platzi es porque quería construir un mecanismo de educación escalable que le sirviera el tipo de personas a los que no les cuadra la tarea, a los que no les cuadra el mecanismo de tener 40 personas en una cajita, hablándole la misma persona durante seis meses, con tarea", recordó.

Contrario a esto, Vega terminó siendo un educador. "Enseñar es la cosa que más me llena. Aunque no lo parezca, yo tengo una personalidad introvertida y conocer a nuevas personas me drena un montón, pero enseñarle a personas me genera un boost de energía gigantesco. Me fascina".

Freddy Vega creó Platzi, señalando que "las personas que trabajamos en tecnología tenemos que pensar en cómo será el futuro, porque nuestro trabajo es vivir un poquito en el futuro y eventualmente crearlo. Insisto mucho en que debemos tener un optimismo constante, realista, pero creíble. Uno tiene que creer que mañana va a ser mejor que hoy para construir un mejor mañana".