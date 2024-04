Todo lo que necesitas saber sobre la Temporada 3 de Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone

El Grupo Konni ha dejado su marca en Fortune's Keep y ahora ha puesto sus ojos en la infame Isla Rebirth, que regresa a Call of Duty: Warzone. Reúne a tu escuadrón y prepárate para investigar esta ardiente novedad al comienzo de la temporada 3. En otras partes de Call of Duty: Modern Warfare III, espera uno de los lanzamientos de mapas multijugador más grandes de la historia, con seis nuevos mapas Core 6v6. También se incluyen cuatro armas básicas gratuitas, ocho repuestos de posventa, el juego clasificado y la llegada de nuevos operadores al Pase de batalla premium.

Conexión total entre Modern Warfare III, Warzone y Warzone Mobile

Esta temporada marca uno de los momentos con mayor contenido en la historia de Call of Duty, gracias a una experiencia completamente conectada con la integración masiva de contenido con Call of Duty: Warzone Mobile. Más eventos, desafíos y secretos que nunca te esperan en esta emocionante temporada.

Nuevos mapas y modos de juego en la Temporada 3

La Temporada 3 presenta seis nuevos mapas básicos 6v6, incluidos tres nuevos, uno remasterizado y dos reutilizados. Además, llegan emocionantes modos de juego como Captura la Bandera, Campo Minado y el favorito de los fanáticos One in the Chamber, con más sorpresas por venir en la temporada.

Juego clasificado y recompensas de Temporada

Prepárate para la competencia en el juego clasificado con recompensas completamente nuevas para ganar y contenido de la temporada 2 para reclamar. Desbloquea calcomanías, planos de armas, amuletos y mucho más a medida que avanzas en el juego clasificado de Modern Warfare III.

Llegada de la Temporada 3 a Modern Warfare III Imagen: cortesía ACTIVISION

Nuevos beneficios y equipamiento

Experimenta la nueva ventaja Chaleco de Pistolero, la plataforma de asalto modular, el portador de compresión, botas reforzadas, la antena de alta ganancia y la nueva mina táctica EMD. Además, cambia entre visión normal y visión mejorada con las gafas de visión mejorada (EVG).

Fecha de lanzamiento y más información

La Temporada 3 estará disponible el miércoles 3 de abril a las 11 a.m. (hora Colombia) en todas las plataformas. Para obtener más detalles y estar al tanto de todas las comunicaciones y anuncios oficiales, consulta el blog de Call of Duty y las notas del parche antes del lanzamiento de la temporada 3.

¡Prepárate para la batalla y no dejes a ningún amigo atrás en esta épica temporada de Call of Duty!