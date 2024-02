Las cámaras de seguridad de la estación del MIO de Santa Librada, en el sur de Cali, registraron el momento en el que la auxiliar de la Policía Gloria Fernanda Mora se percata de las señales de auxilio que le hace una menor de edad, de manera sutil, tras ser amenazada por su pareja.



“Ellos llegan como evasores, se subieron por la parte de atrás y yo voy a decirles que por favor se retiren de la estación. Cuando él groseramente me dice que va a pagar el pasaje, le grita a la muchacha que dónde está la plata y yo me quedo mirando esa escena. Cuando ellos salen de la estación ella me ha picado el ojo y me hace por detrás una escena de que me vaya con ella”, cuenta Gloria Fernanda Mora, auxiliar de la Policía de Cali.

La joven auxiliar, de 21 años, no ignoró las señales de alerta y, en una reacción inmediata hizo su labor como policía, salvando una vida.

La uniformada de inmediato llamó a su compañero y detuvieron a la pareja a las afueras de la estación, en donde se enteraron de los actos violentos contra la menor de edad.

“Ella me comenta que es que él la tiene amenazada, que él fue el que le pegó la puñalada y que ella me llamó porque él le dijo que le iba a pegar en la casa y que él varias veces ya la ha intentado matar”, relató la auxiliar de la Policía.

Según datos del observatorio ciudadano Cali Cómo Vamos, tan solo de enero a octubre del año pasado 1.260 mujeres fueron víctimas de su pareja.

Tras este caso, las autoridades recordaron cuál es la señal que deben hacer las mujeres que se encuentran expuestas a algún tipo de violencia.

No al maltrato contra la mujer

Según la Policía, este hombre ya fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar y se le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.