Relato de joven que se salvó de ser asesinado por disidencias: "Solo alcancé a salir yo"

Un menor de edad que estaba reclutado en las filas de las disidencias se le voló al grupo criminal. El joven que acababa de cumplir 18 años es el único sobreviviente de la fuga. Sus otros ocho compañeros, entre ellos su hermano, fueron asesinados.

>>> También puede leer: Enfrentamientos entre disidencias en Toribío, Cauca, dejan un comunero indígena muerto

Bajo engaños de mejores ingresos y siendo menor de edad, a Camilo, a quien llamaremos así para proteger su identidad, le tendieron una trampa que lo llevó a portar un camuflado y un fusil para enfilarse en las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca.

Después de tres años viviendo una guerra que no le pertenece, se armó de valor junto a otros nueve reclutados para escapar de ese calvario. Un infierno al que sólo él sobrevivió.

Publicidad

“Nosotros estábamos allá con todos los mandos principales, éramos diez, pero creo que uno de nosotros se devolvió. Y ya nos vinimos nueve, trochando monte. Veníamos con menores de edad hasta llegar hacia afuera porque no conocíamos el área”, contó el sobreviviente.

Entre los que escaparon estaba su hermano menor. Después de horas huyendo entre las montañas del corregimiento de Pandiguando, en el Tambo, se encontraron con un conductor que les ayudó a salir de la zona sin saber que era un aliado de la estructura Carlos Patiño y que los entregaría en un retén ilegal.

Publicidad

“El señor del carro nos llevó a donde estaban esos manes porque camella con ellos. El señor del carro paró de una vez en el retén. Y ahí nos encañonaron; yo me alcancé a bajar. Como me bajé me pegaron un tiro. Salí a correr a una casa. Los demás quedaron ahí. Ahí estaba mi hermano también. Sólo alcancé a salir yo. Y ahí, gracias al Ejército, gracias a Dios estoy por aquí”, relató el joven.

Su hermano y los demás, cree Camilo, fueron asesinados por los disparos de fusil que escuchó mientras corría para evitar los proyectiles que terminaron impactándolo en el pecho y un brazo. Los soldados atendieron su llamado de auxilio.

Lo imposible se volvió posible. Después de sobrevivir buscando su libertad, pudo encontrar el camino de regreso a los brazos de su mamá.

Cientos de jóvenes viven esta cruda realidad

Pero detrás del duro relato de este joven que apenas hace unos días cumplió la mayoría de edad, está la realidad de cientos de jóvenes y menores de edad que buscan huir de la guerra a la que han sido sometidos por las disidencias.

Publicidad

“Nosotros ya no queríamos seguir. Nos tenían ya obligados. Nos llevaban para Argelia a pelear y nosotros no queríamos ir. Nosotros ya queríamos salirnos de eso”, manifestó el excombatiente.

Como Camilo, este año han huido de los grupos armados 70 personas que fueron reclutadas en el Cauca. Dice el Ejército que en esta región cada día son más los jóvenes y los menores de edad que huyen del flagelo del reclutamiento forzado para recuperar su libertad, el amor de un hogar y un proyecto de vida.

Publicidad

>>> También puede leer: Sujetos armados roban un camión del Ejército Nacional en el departamento del Cauca