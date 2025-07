Habitación de hotel donde murió familia en San Andrés había sido fumigada días antes: detalles

Se siguen conociendo detalles sobre el caso de la familia bogotana que murió en la habitación de un hotel en San Andrés durante la noche del pasado jueves. En un extenso comunicado de trece puntos, la gerencia del Hotel Portobelo Convention, donde ocurrieron los hechos, entregó información sobre el caso, entre la que destacó que radicaron un "derecho de petición a LIVINGSTON & COMPANY E.U, empresa experta de fumigación, de las más tradicionales y reconocidas de la isla, quien presta sus servicios al Hotel Portobelo Convention Center desde 2012". Según explica el hotel en el comunicado, esta acción tiene el propósito de que la compañía externa "informe sobre todo el proceso de fumigación, fichas técnicas de sustancias químicas empleadas, identificación de funcionarios que hayan llevado a cabo el proceso de fumigación, y todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean la fumigaciones que adelantó en el hotel, en especial la semana que sucedió el fallecimiento de la familia".

Con este comunicado, el hotel confirmó entonces que días previos al deceso de las tres personas (Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y Kevin Martínez, un menor de 4 años de edad) esa empresa externa adelantó labores de fumigación en sus instalaciones, incluyendo la habitación de las víctimas. Entretanto, las autoridades adelantan la respectiva investigación para establecer qué pasó esa noche en la habitación del hotel. La hipótesis preliminar apunta a una presunta intoxicación.

En su comunicado, el Hotel Portobelo Convention informó que "ha recibido visitas de inspección e investigación para esclarecer los hechos", las cuales, asegura, ha atendido con "celeridad y apertura". También aclaró que la familia murió en una habitación del hotel Portobelo Convention, bajo una reserva que se hizo en octubre de 2024, y que los padres de una las víctimas, Viviana Andrea Canro Zuluaga, se hospedaban en el Tone II, bajo una reserva de marzo de este año. "Son dos reservas diferentes, hechas en momentos diferentes, con el mismo titular, los edificios son vecinos, RNT (Registro Nacional de Turismo) diferente", se lee en el documento, que aclara que en el piso donde está ubicada la habitación donde se hallaron los cuerpos de las víctimas se "suspendió preventivamente la operación" y que se mantiene bajo "custodia" para "facilitar la investigación".

En los otros puntos, el hotel explica que le entregaron a las autoridades "todos los registros y documentación relacionada con mantenimientos y servicios prestados por terceros" y que "se revisaron los protocolos internos de fumigación en el hotel, informamos que se contrata este servicio con un experto, que cuenta con la capacidad técnica y científica para hacer estas tareas especializadas de alta peligrosidad por el manejo de productos con riesgo toxico".

Adicionalmente, activaron "el plan de asistencia al viajero para apoyar las diligencias necesarias en el traslado a su lugar de origen", así como un "acompañamiento permanente a los familiares, incluyendo su traslado a otro hotel de la cadena Portobelo Américas y recibimiento de la familia que llego de Bogotá para acompañar el proceso". Anota también que el hotel desplegó "un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros, arquitectos y personal de mantenimiento para realizar inspecciones detalladas en el hotel, indicando que en el hotel no hay ductos de gas que rodee las habitaciones".



Sobre el cambio de habitación que solicitaron las víctimas

En diálogo con Noticias Caracol, los familiares de las víctimas dieron a conocer este lunes los audios en los que Viviana Andrea Canro Zuluaga relata las malas condiciones en las que recibieron la habitación y el cambio que habían solicitado. "Acabamos de llegar, sí. Ese hotel está re re re mojoso. Pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas", se escucha decir a Viviana Andrea en un mensaje de audio que le envió a su hija Mayerli Andrea. En ese audio se escucha también: "Sí, yo le dije a la muchacha: "¿Me puedes cambiar el cuarto?". Pero entonces me contestó todo feo: "Pero hoy no, de pronto mañana"".

Al respecto, el Hotel Portobelo Convention señaló en su comunicado de este martes: "Hicimos revisión del historial de solicitudes de la huésped, en donde consta que pidió el cambio de habitación por humedad, solicitud que no pudo ser atendida de inmediato por alta ocupación".

