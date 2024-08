Black Myth: Wukong arrasa en Steam convirtiéndose en el juego más jugado del momento

El mundo de los videojuegos ha sido sacudido por el lanzamiento de Black Myth: Wukong, el nuevo título del estudio independiente chino Game Science. Desde su estreno, el juego ha sido objeto de elogios y ha capturado la atención de millones de jugadores alrededor del mundo. A continuación, te contamos todo sobre este fenómeno que está arrasando en Steam, en PlayStation 5 yPC .

Black Myth: Wukong es un juego de acción y aventura basado en la mitología china, específicamente en la clásica novela "Viaje al Oeste". Desarrollado por el estudio chino Game Science, el juego destaca por sus impresionantes gráficos y su jugabilidad desafiante. En el día de su lanzamiento, logró atraer a más de 1,4 millones de jugadores simultáneos en Steam, consolidándose como el título más jugado de la plataforma.

El juego sigue las aventuras de Sun Wukong, el Rey Mono, mientras enfrenta a diversas criaturas y dioses en su búsqueda por la inmortalidad. La combinación de combate fluido, elementos de RPG y un diseño visual impresionante ha hecho de Black Myth: Wukong una experiencia inmersiva que ha capturado el corazón de la comunidad gamer.

Un nuevo récord en Steam

Con su impresionante debut, Black Myth: Wukong ha escalado rápidamente en la lista de los juegos más jugados en la historia de Steam. Actualmente, ocupa el segundo lugar en este prestigioso ranking, solo superado por PUBG: Battlegrounds, que alcanzó 3,2 millones de jugadores simultáneos en su pico. Black Myth: Wukong ha logrado reunir 2,2 millones de jugadores, superando a otros títulos populares como Palworld (2,1 millones), Counter-Strike 2 (1,8 millones), y Lost Ark (1,3 millones). Este logro posiciona al juego como uno de los mayores éxitos recientes en la plataforma.

El ascenso de Game Science

Aunque Game Science ya había lanzado dos videojuegos para celular, 100 Heroes y Art of War: Red Tides, Black Myth: Wukong marca un hito significativo en la trayectoria del estudio. Este éxito representa un antes y un después para el desarrollador chino, que ha demostrado su capacidad para competir con los grandes de la industria a nivel internacional.

Sin embargo, el estudio es consciente de que mantener el éxito es un desafío. Otros juegos, como Palworld, que también tuvo un lanzamiento explosivo a principios de 2024, vieron cómo su popularidad se desvanecía con el tiempo. Game Science espera que Black Myth: Wukong no siga ese mismo camino y continúe capturando la imaginación de los jugadores durante mucho tiempo.

Lanzamiento en múltiples plataformas

Black Myth: Wukong no solo está disponible en Steam, sino que también ha sido lanzado en la PlayStation Store para PlayStation 5 y en otras tiendas virtuales para PC, como Epic Games Store. Esta amplia disponibilidad ha permitido que el juego llegue a una audiencia global, aumentando su popularidad desde el primer momento.

Un fenómeno mundial

El éxito de Black Myth: Wukong no es casualidad. El juego ha sido elogiado por su profunda narrativa, inspirada en la rica mitología china, y por su enfoque en la calidad visual, que rivaliza con los títulos más grandes de la industria. Los jugadores han destacado la fluidez del combate, la diversidad de enemigos y la atmósfera envolvente que el juego ofrece.

Además, el hecho de que sea un título desarrollado por un estudio independiente ha generado aún más interés y admiración en la comunidad, que ve en Game Science un ejemplo de cómo la pasión y la dedicación pueden producir obras maestras.

El impacto en la industria

El impresionante debut de Black Myth: Wukong no solo ha puesto a Game Science en el mapa, sino que también ha demostrado que los estudios independientes pueden competir al más alto nivel. Este éxito es un recordatorio de que el talento y la innovación pueden surgir de cualquier parte del mundo, y que los jugadores están dispuestos a apoyar títulos que ofrezcan experiencias auténticas y emocionantes.

Black Myth: Wukong ha llegado para quedarse. Con su combinación de gráficos de última generación, una historia cautivadora y una jugabilidad impecable, este juego ha establecido un nuevo estándar en la industria. Si aún no lo has probado, no esperes más para unirte a la legión de jugadores que ya están disfrutando de esta obra maestra.

