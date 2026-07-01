Call of Duty: Mobile prepara un robo inesperado y esta colaboración cambiará la Temporada 6

Cada nueva temporada de Call of Duty: Mobile suele traer mapas, armas y contenido para mantener la experiencia fresca. Sin embargo, en esta ocasión Activision decidió apostar por una colaboración que cambia por completo la ambientación de uno de sus modos más populares y lleva el universo del juego hacia un estilo muy diferente al habitual.

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Durante los últimos meses, el título para dispositivos móviles ha mantenido un ritmo constante de actualizaciones, incorporando eventos temporales y contenido temático. Ahora, la Temporada 6 busca ofrecer una experiencia distinta al combinar el frenético combate característico de la franquicia con una de las sagas de rol japonesas más reconocidas de los últimos años.

Además del contenido inspirado en esta colaboración, la actualización también suma un nuevo modo multijugador, un arma inédita, recompensas para el modo competitivo y un Pase de Batalla con nuevos operadores y proyectos de armas.



La novedad más importante, sin embargo, llega gracias a una alianza que transformará parte de la experiencia dentro de Battle Royale.



Call of Duty: Mobile anunció que la Temporada 6: Take Your Heart incluirá una colaboración oficial con Persona 5 Royal, disponible desde el 1 de julio.

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Como parte de esta unión, el modo Botín (Plunder) recibirá un evento especial inspirado en el popular JRPG. Durante las partidas, algunas zonas del mapa Isolated se convertirán en dominios especiales con una estética basada en Persona 5 Royal. Al ingresar, la interfaz del jugador cambiará para adoptar el estilo visual del juego de Atlus.

Dentro de estos dominios será necesario enfrentarse a tres oleadas de Sombras antes de abrir un cofre del tesoro que otorgará dinero y máscaras inspiradas en Persona 5 Royal. Estas máscaras concederán diferentes bonificaciones que permanecerán activas durante el resto de la partida.

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La colaboración también incluirá un evento temático ambientado en distintos Palacios de la historia principal de Persona 5 Royal. Allí, los jugadores podrán superar diferentes galerías de tiro para desbloquear recompensas exclusivas como una personalización para el Ataque Nuclear con Morgana, una mochila basada en el personaje y un aspecto para motocicleta inspirado en Ryuji Sakamoto.

La Temporada 6 también estrenará el modo multijugador Frenesí Arrojadizo, donde dos equipos de cinco jugadores competirán utilizando únicamente el hacha de combate mientras esquivan trampas láser y luchan por destruir objetivos que aparecerán aleatoriamente en el escenario.

En cuanto al arsenal, la actualización incorpora el FSS Hurricane, un subfusil con mayor capacidad de munición y mejor estabilidad, además de la nueva racha de puntos VTOL, diseñada para ofrecer un mayor control del campo de batalla.

El Pase de Batalla Premium añadirá cuatro nuevos aspectos de operador, entre ellos Sumo Sacerdote del Caos – Juicio y Kryptis – Refraction, además de proyectos de armas como CX9 – Custos Sanguinis y FSS Hurricane – Reflejo Destrozado.

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La colaboración con Persona 5 Royal también permitirá conseguir una colección de operadores inspirados en los Ladrones Fantasma, incluyendo Cipher – Joker, Scylla – Panther, Alias – Queen y Urban Tracker – Violet, acompañados por hasta cuatro proyectos de armas legendarios temáticos.

Como complemento, la temporada traerá un evento especial de verano con recompensas gratuitas como el operador Urban Tracker – Amanecer del Verano, el proyecto M16 – Cítrico Destellante y nuevas recompensas para la temporada clasificatoria, entre ellas el operador Enigma – Zavesa y el proyecto SO-14 – Onyx Wrath.

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La Temporada 6: Take Your Heart estará disponible a partir del 1 de julio. En Colombia, los servidores recibirán la actualización desde las 7:00 p. m., dando inicio a una de las colaboraciones más llamativas que ha recibido Call of Duty: Mobile y que promete atraer tanto a los seguidores de la franquicia como a los fanáticos de Persona 5 Royal.

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