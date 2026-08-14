eFootball inicia una nueva temporada con más estrategia, torneos y cambios en la cancha

Una nueva temporada de fútbol no solo significa cambiar el calendario. Para los juegos deportivos, también es el momento de revisar la manera en que se juega, ajustar sistemas y encontrar nuevas formas de mantener a la comunidad compitiendo.

En eFootball, esa renovación llega con cambios que apuntan directamente a dos aspectos importantes: la estrategia y la variedad de actividades disponibles. Las formaciones podrán adaptarse durante los partidos, los usuarios tendrán más herramientas para organizar sus propias competencias y algunas acciones dentro de la cancha recibirán nuevas mecánicas y animaciones.

Además, la nueva temporada estará acompañada por una campaña especial que permitirá conseguir diferentes recompensas durante varias semanas.



Desarrollo previo

Uno de los cambios más llamativos está relacionado con la manera en que los jugadores podrán organizar sus propias partidas competitivas. Hasta ahora, gran parte de la experiencia dependía de los modos disponibles dentro del juego, pero la nueva actualización busca darle mayor protagonismo a la comunidad.

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El nuevo Torneo Personalizado permitirá reunir hasta ocho participantes y establecer diferentes reglas y temáticas. Los jugadores podrán competir utilizando su Dream Team, mientras que quienes organicen el torneo tendrán la posibilidad de observar los encuentros en tiempo real.

La estrategia también gana peso con las nuevas Formaciones Fluidas, una función que permite cambiar entre diferentes esquemas ofensivos y defensivos durante un mismo partido.

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Estas opciones se complementan con nuevos estilos de juego y herramientas tácticas ampliadas, dando más espacio para construir planes que respondan a diferentes situaciones durante los 90 minutos.

La actualización tampoco se queda únicamente en los aspectos tácticos. KONAMI también trabajó en diferentes elementos de la jugabilidad, incluyendo nuevas animaciones para movimientos, regates, pases, remates, atajadas y acciones de los porteros.

La revelación: eFootball estrena su nueva temporada

KONAMI lanzó una importante actualización de eFootball que marca el inicio de su nueva temporada y ya está disponible para consolas, PC y dispositivos móviles.

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Entre sus principales novedades está el Torneo Personalizado, que permite crear competencias de hasta ocho participantes. Los organizadores pueden definir reglas y temas específicos, mientras que los encuentros pueden ser observados en tiempo real.

La actualización también introduce las Formaciones Fluidas, con las que es posible alternar entre planteamientos ofensivos y defensivos durante los partidos. Los nuevos estilos de juego y las opciones tácticas ampliadas buscan complementar este sistema y ofrecer más posibilidades para definir la estrategia.

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Otro cambio llega con la Volea Dinámica, una nueva mecánica de remate diseñada para ofrecer mayor control en los disparos de primera intención ante balones aéreos.

A esto se suma un conjunto de nuevas animaciones que afecta diferentes acciones dentro del campo, desde los movimientos y regates hasta los pases, remates y actuaciones de los guardametas.

Antonio Conte también se suma a las nuevas opciones tácticas

La nueva temporada incorpora por primera vez un entrenador con dos Jugadas Enlace.

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El elegido es Antonio Conte, quien llega con las habilidades de enlace Touchdown Pass C y One-Two Cut-In B. Estas características buscan ofrecer nuevas alternativas tácticas y ampliar las posibilidades de construcción ofensiva para los equipos.

De esta manera, el entrenador no solo representa una figura adicional dentro de la plantilla, sino que también puede aportar nuevas herramientas para definir la forma en que se desarrolla el juego.

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Nuevas actividades para las recompensas diarias

KONAMI también trabajó junto a PlatinumGames Inc. para renovar el contenido relacionado con las bonificaciones diarias.

Los minijuegos diarios fueron actualizados y se añadió Daily Super Play, una nueva actividad que permite recrear momentos destacados del fútbol mediante una mecánica basada en la sincronización.

Los jugadores seleccionados para estos desafíos forman parte de una lista especial, ofreciendo una alternativa diferente para obtener recompensas mientras se participa en las actividades diarias.

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Una campaña especial estará disponible hasta septiembre

La llegada de la nueva temporada está acompañada por una campaña que comenzó el 13 de agosto y se extenderá hasta el 3 de septiembre de 2026.

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Durante este periodo, los jugadores podrán conseguir objetos de desarrollo, GP, puntos de experiencia y otras recompensas mediante bonificaciones de inicio de sesión y objetivos de campaña.

Uno de los incentivos principales será un Contrato Especial de Jugador para quienes inicien sesión durante la campaña. Este permitirá fichar a un futbolista perteneciente a una selección de estrellas del FC Barcelona y Manchester United.

También será posible conseguir jugadores y objetos de desarrollo adicionales al completar objetivos dentro del juego durante el periodo establecido.

Messi y Lamine Yamal protagonizan el nuevo contenido

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La nueva temporada también trae contenido relacionado con dos de los embajadores de eFootball: Lionel Messi y Lamine Yamal.

Ambos protagonizan nuevas Ediciones de Embajadores y Paquetes, que incluyen jugadores, objetos de desarrollo y elementos exclusivos destinados a personalizar los estadios.

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Las Ediciones Deluxe añaden además uniformes especiales para los equipos, ampliando las opciones de personalización disponibles para los usuarios.

Con esta actualización, eFootball inicia una nueva temporada centrada en ampliar las posibilidades tácticas, ofrecer más herramientas para competir con amigos y renovar las actividades disponibles dentro del juego.

Entre torneos personalizados, formaciones que pueden cambiar durante los partidos, nuevas mecánicas de remate y una campaña con recompensas, la propuesta de KONAMI busca que esta nueva etapa tenga más alternativas tanto dentro como fuera de la cancha.

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