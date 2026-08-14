Black Ops 7 prepara su gran cierre con una nueva amenaza y más contenido en Warzone

Call of Duty vuelve a subir la intensidad cuando una temporada entra en su segunda mitad. Es ese momento en el que los modos reciben nuevos contenidos, aparecen desafíos que buscan cambiar el ritmo de las partidas y las historias que se han desarrollado durante semanas comienzan a acercarse a un punto decisivo.

Esta vez, la propuesta combina varios frentes. El Multijugador recibirá un escenario bastante particular, Warzone sumará nuevas formas de combatir y conseguir recursos, mientras que Zombies se prepara para enfrentar uno de sus momentos más importantes.

También hay una oportunidad que está a punto de desaparecer para quienes todavía no han probado una de las experiencias cooperativas de Black Ops 7.



La segunda mitad de la temporada, por tanto, llega cargada de novedades, pero algunas tendrán un peso especial para quienes han seguido la historia desde el comienzo.



Desarrollo previo

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La Temporada 5 de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone entra en su fase Recargada con contenido repartido entre los principales modos de juego.

En Endgame, la experiencia PvE cooperativa mantiene la asignación Burn Run, en la que los operadores deben desplazarse por tres pistas de Avalon a bordo de un UTV armado. Old Arsenal, High Town y Low Town serán los escenarios para competir contra el reloj, recoger potenciadores de reparación e impulso y eliminar enemigos.

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Sin embargo, el tiempo para disfrutar esta experiencia sin necesidad de adquirir Black Ops 7 está llegando a su fin. La Temporada 5 Recargada será la última oportunidad para jugar Endgame de manera gratuita, ya que a partir de la Temporada 6 el modo será exclusivo para los propietarios del juego.

Mientras tanto, el Multijugador prepara una combinación de velocidad y espectáculo. Uno de sus nuevos escenarios llevará los enfrentamientos a una enorme máquina de pinball inspirada en la historia de Nuketown, mientras que otro contenido pondrá a prueba la movilidad de los jugadores.

La revelación

Activision confirmó que la Temporada 5 Recargada de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone estará disponible el 20 de agosto a las 9:00 a. m. PT en todas las plataformas.

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La actualización marcará uno de los momentos importantes de la temporada, especialmente por el desenlace de la historia de Zombies en Rex Infernus.

El nuevo mapa basado en rondas llevará a los operadores a una confrontación final contra el Warden. La misión será purificar los lugares de poder de los Shadowsmiths para intentar salvar la realidad.

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El escenario también incorporará nuevos enemigos, entre ellos las Deathspinners y la élite Web Mother, capaces de utilizar redes para ralentizar a los operadores. Para enfrentarlos habrá una nueva trampa: Titan Trap, equipada con enormes puños capaces de causar un daño considerable.

Zombies se prepara para su batalla final

El nuevo contenido de Zombies también recupera elementos conocidos y suma herramientas para afrontar los desafíos de Rex Infernus.

La Widow’s Wine Perk-a-Cola estará de regreso, permitiendo generar explosiones de red al recibir daño cuerpo a cuerpo. También llegará el GobbleGum Ultra Fully Packed, que permite mejorar las armas hasta Pack-a-Punch Nivel III.

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La Mystery Box añadirá además dos armas de rareza Ultra: el TR2 Marksman Rifle y la Olympia Shotgun.

Para quienes busquen una experiencia diferente, el modo Cursed limitará el HUD y obligará a comenzar con una pistola. La Main Quest ofrecerá recompensas como el aspecto de Arma Mística Bloodthorn.

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Turbo Tilt convierte el Multijugador en una máquina de pinball

La Temporada 5 Recargada también tendrá una de sus novedades más particulares en Multijugador.

Turbo Tilt será un mapa de tamaño reducido para partidas 6v6 y 2v2, ubicado dentro de una gigantesca máquina de pinball inspirada en la historia de Nuketown.

El escenario incluirá elementos interactivos como flippers, dianas y peligros en movimiento, haciendo que el entorno tenga un papel adicional durante los enfrentamientos.

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La actualización también añadirá Freerun: Descent, un circuito contrarreloj dividido en siete zonas de movilidad avanzada. Wall jumps, wingsuit y grapples serán algunas de las herramientas necesarias para completar las pruebas, con el camuflaje universal Gridlock entre sus recompensas.

Además, regresa Cranked, el modo en el que las eliminaciones acumulan bonificaciones de velocidad, recarga y daño, pero obligan a mantener la racha antes de que el temporizador llegue a cero.

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Warzone suma vehículos, recompensas y nuevos modos

En Warzone, Heavy Metal Heroes continuará con combates centrados en vehículos, mientras que Loaded Resurgence llegará como modo de fin de semana, permitiendo desplegarse con un equipamiento personalizado completo en los mapas Resurgence.

También aparece el Quickdrop Kit, una recompensa que se consigue al completar un contrato Most Wanted en Resurgence y que permite reducir el tiempo de reaparición del escuadrón.

Otra novedad serán los Drones de entregas especiales, que aparecerán en los cielos de Verdansk, Avalon y los mapas Resurgence. Los jugadores podrán derribarlos para conseguir camuflajes de armas exclusivos como Heavy Metal y War Machine.

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Nuevas armas, eventos y recompensas

El arsenal crecerá con la llegada de la Mace, un arma cuerpo a cuerpo diseñada para ofrecer gran alcance y daño. También habrá accesorios vinculados a desafíos semanales, como el RK-9 Calibrated Strike System y Peacekeeper MK1 Gauss Accelerator.

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La temporada también tendrá diferentes eventos, entre ellos Last Call, con recompensas gratuitas y una vía Premium que incluye aspectos para Zaveri y Richtofen. A esto se suman el Freerun: Descent Challenge y la Call of Duty: Warzone Ranked Series.

La tienda recibirá nuevos paquetes como Tracer Pack: Lord of the Dead Ultra Skin, Tracer Pack: Burn Directive y Tracer Pack: Infinite Void Reactive Ultra Skin.

Por último, los jugadores que verifiquen el correo electrónico asociado a su cuenta de Call of Duty podrán recibir el camuflaje universal Veiled Aurora, además de cinco tokens de una hora de Doble XP de Nivel, cinco de Doble XP de Armas y cinco de Doble XP para el Pase de Batalla.

Con la llegada de la Temporada 5 Recargada, Black Ops 7 y Warzone entran en una etapa cargada de contenido. El 20 de agosto marcará especialmente el desenlace de Zombies, pero también abrirá nuevas opciones para quienes prefieren el Multijugador, Warzone o la experiencia cooperativa de Endgame antes de que deje de ser gratuita.

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