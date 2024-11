¡Celebra el invierno con el Festival de Nieve en Honor of Kings!

A partir de hoy y hasta el próximo 8 de enero, los jugadores de Honor of Kings pueden sumergirse en la diversión de la Mundo Onírico Invernal, una actualización que transforma el juego con nuevas mecánicas, poderes helados y un modo casual nevado que promete añadir mucha emoción al campo de batalla. Este evento trae consigo diversas fases con mecánicas inéditas que cambiarán por completo la dinámica de juego y darán a los jugadores una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar sus batallas.

Novedades del evento: ¡el hielo está por todas partes!

Con la llegada del Mundo Onírico Invernal, los jugadores podrán disfrutar de un modo casual nevado que incluye dos emocionantes opciones: Lucha Invernal y Carrera Nevada. Estas alternativas ofrecen una forma divertida y relajada de disfrutar el evento sin necesidad de estar en el fragor de la batalla tradicional, permitiendo que los jugadores exploren un mundo lleno de nieve y magia en un ambiente único.

Además, el evento presenta nuevas mecánicas de hielo que cambiarán la forma en que se desarrollan las partidas. Desde el 28 de noviembre hasta el 8 de enero, podrás enfrentarte a nuevos jefes como el Jefe Supremo Glacial y el Tirano Glacial, cuyas derrotas otorgan efectos adicionales de ralentización o congelación. Y eso no es todo: desde el 12 de diciembre hasta el 8 de enero, los héroes con habilidades de agua o hielo verán un aumento en su poder. Al acumular tres marcas de "Hielo" en un enemigo en menos de 4 segundos, se desatará una explosión de hielo, infligiendo daño de área y ralentizando a los enemigos.

Nuevas fases que cambiarán la forma de jugar

La actualización también incluye varias fases que transforman la experiencia del campo de batalla principal. Desde el 28 de noviembre hasta el 11 de diciembre, la fase Tornados Glaciales introducirá tornados en la jungla, que dificultarán el movimiento de los jugadores y los lanzarán a un metro de distancia. Durante esta fase, los tornados aparecerán cada dos minutos, y los jugadores deberán usarlos estratégicamente a su favor o evitar sus efectos.

Únete a esta fiesta invernal donde nuevos jefes, habilidades y mecánicas cambian la forma de jugar

A partir del 12 de diciembre, comenzará la fase Efecto Camino Congelado, donde la Vanguardia de las Sombras congelará brevemente a los enemigos en su camino, ofreciendo a los jugadores una ventaja táctica en las batallas. Finalmente, del 24 de diciembre al 8 de enero, llegará la fase Trineo del Río, en la cual derrotar al duende del río otorgará un trineo que permitirá a los jugadores aumentar su velocidad y escapar rápidamente de situaciones peligrosas.

¡Sin gastar dinero y con grandes recompensas!

Uno de los aspectos más atractivos de este evento es que no necesitas gastar dinero para disfrutar de las novedades y recompensas que ofrece. El Festival de Nieve está diseñado para que todos los jugadores puedan participar y ganar aspectos exclusivos, héroes y otros objetos sin necesidad de realizar compras. Al registrarte en el evento y completar varias tareas, podrás desbloquear recompensas como el héroe Menki, un paquete de voces y un título exclusivo.

Además, entre el 6 de diciembre y el 8 de enero, se llevará a cabo un evento de compra sin costo, donde los jugadores podrán elegir objetos especiales cada día sin tener que gastar ninguna ficha. También habrá recompensas garantizadas por completar ciertos objetivos, lo que dará a todos la oportunidad de conseguir aspectos épicos y legendarios.

Vive el Mundo Onírico Invernal de Honor of Kings

Calendario completo del evento

El Mundo Onírico Invernal no solo trae nuevas mecánicas de juego, sino que también ofrece una serie de actividades y desafíos que premiarán a los jugadores con objetos exclusivos. Desde el Intercambio de Regalos Navideños (del 24 de diciembre al 1 de enero y del 1 al 4 de enero) hasta los desafíos de Tabla de Puntos y Ayuda Mutua, hay una gran variedad de formas en que los jugadores pueden unirse para ganar recompensas.

Una de las actividades más esperadas es el Intercambio de Regalos Navideños, que permitirá a los jugadores enviar y recibir regalos durante las festividades. Estos regalos pueden incluir aspectos legendarios, lo que añade un elemento de sorpresa y emoción al evento.

Un futuro brillante para Honor of Kings Esports

Pero las novedades no se quedan solo en el ámbito del evento. En 2025, Honor of Kings también ha revelado su calendario de Esports, con torneos regionales y globales que brindarán nuevas oportunidades para los jugadores. Con el establecimiento de nuevas divisiones regionales y reglas para una competencia más equilibrada, el futuro de Honor of Kings promete ser aún más emocionante.

Los Esports de Honor of Kings abarcarán nuevas regiones, incluyendo Américas, Europa, Oriente Medio y África, y Pacífico, permitiendo a más jugadores de todo el mundo competir en una serie de torneos profesionales.

El Mundo Onírico Invernal de Honor of Kings es una celebración llena de diversión, nuevos desafíos y recompensas exclusivas, que harán de estas fiestas un momento inolvidable para todos los jugadores. Asegúrate de sumergirte en el Festival de Nieve, invitar a tus amigos y aprovechar todas las novedades que Honor of Kings tiene preparadas para ti.

