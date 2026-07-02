Comic Con Colombia 2026 cerró con una cifra histórica y un momento que sorprendió a miles

Durante cuatro días, los pabellones de Corferias volvieron a convertirse en el punto de encuentro para miles de fanáticos del anime, los videojuegos, el cosplay, los cómics y la cultura pop. Lo que comenzó como una nueva edición de Comic Con Colombia terminó reuniendo a visitantes de todo el país que buscaban conocer a sus artistas favoritos, participar en actividades y descubrir las últimas novedades del entretenimiento.

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La programación de este año estuvo marcada por una amplia oferta de experiencias. Los asistentes pudieron recorrer zonas dedicadas a los videojuegos, participar en talleres, disfrutar de conferencias y asistir a presentaciones con invitados nacionales e internacionales. El Main Stage, la Hero Academy y la Zona GameOn concentraron buena parte de las actividades, mientras que más de 200 charlas abordaron temas relacionados con ilustración, desarrollo de videojuegos, tecnología, cosplay y nuevos modelos de negocio para las industrias creativas.

La convención también contó con invitados que atrajeron la atención de miles de asistentes. Entre ellos estuvieron los actores de doblaje Carlos Segundo y Patricia Acevedo; los actores Tyler Hoechlin, Michael Cudlitz y Jeff Ward; los reconocidos cosplayers Leon Chiro y Elizabeth Rage; además de la banda japonesa FLOW, conocida por interpretar canciones de series como Naruto, Code Geass, Eureka Seven y The Seven Deadly Sins.



Uno de los momentos más comentados ocurrió el sábado, cuando el Main Stage transmitió en vivo el partido entre la Selección Colombia y Portugal gracias a una alianza con BetPlay. Al terminar el encuentro, el mismo escenario recibió el primer concierto de FLOW en Colombia, un espectáculo que reunió a cientos de seguidores del anime y la música japonesa.



Fue después de este recorrido por las actividades cuando la organización presentó el balance oficial del evento.

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Comic Con Colombia 2026 cerró su edición número 19 con más de 32.000 asistentes durante los cuatro días de feria, consolidándose como uno de los encuentros de cultura pop y entretenimiento más importantes de América Latina.

Del 26 al 29 de junio, más de 32.000 visitantes, entre fanáticos, familias, emprendedores y representantes de la industria del entretenimiento, recorrieron Corferias para participar en las diferentes experiencias de la convención.

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"Esta edición demostró la capacidad de Comic Con Colombia para reunir en un mismo escenario diferentes expresiones de la cultura pop y ofrecer una experiencia de alto nivel para toda la familia. La respuesta del público confirma que seguimos consolidándonos como uno de los eventos de entretenimiento más importantes de la región", afirmó Alejandro Caballero, director de Comic Con Colombia.

Otro de los momentos destacados fue la gran final de la Copa Cosplay 2026, donde los mejores exponentes del país fueron evaluados por un jurado conformado por Leon Chiro y Elizabeth Rage.

Tras analizar aspectos como el diseño del vestuario, la caracterización, la creatividad y la puesta en escena, el ganador fue Michael Cárdenas, quien presentó al Protector del Dragón del videojuego Where Winds Meet. Gracias a esta interpretación recibió el título de Cosplay Icon, una placa conmemorativa, sesiones fotográficas profesionales y acceso vitalicio a futuras ediciones de Comic Con Colombia.

Por su parte, Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias para Comic Con, destacó la importancia de seguir fortaleciendo la experiencia de los asistentes.

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"Seguimos trabajando para ofrecer espacios seguros, cómodos y con infraestructura de primer nivel que permitan a los asistentes disfrutar plenamente de cada experiencia dentro de la feria", aseguró.

La agenda académica también tuvo un papel importante dentro del evento con más de 200 conferencias enfocadas en industrias creativas, desarrollo de videojuegos, ilustración, diseño, tecnología, cosplay y nuevas oportunidades de negocio. A esto se sumó el Artist Alley, espacio que permitió a ilustradores, escritores y artistas independientes exhibir y comercializar sus proyectos ante miles de visitantes.

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Con este balance, Comic Con Colombia finalizó su edición número 19 reafirmando a Bogotá como uno de los principales escenarios para la cultura pop, el entretenimiento y las industrias creativas en América Latina. La asistencia registrada, la variedad de invitados y la programación desarrollada durante cuatro días reflejan el crecimiento que continúa teniendo la convención dentro de la región.

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