Cristiano Ronaldo desembarca en South Town: El futbolista se une a FATAL FURY: City of the Wolves

El universo de los videojuegos y el deporte de alto nivel han tenido varios puntos de encuentro a lo largo de los años, pero pocas veces de una manera tan sorprendente como la reciente incorporación de Cristiano Ronaldo a FATAL FURY: City of the Wolves. SNK CORPORATION ha anunciado que el astro portugués formará parte del nuevo título de la legendaria franquicia de peleas, cuyo lanzamiento está programado para el 24 de abril de 2025.

Una incursión inesperada en el mundo de la lucha

Cristiano Ronaldo no solo ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol con sus múltiples títulos y récords goleadores, sino que ahora también se aventura en el mundo de los videojuegos de combate. La decisión de incluirlo en FATAL FURY: City of the Wolves abre nuevas posibilidades para la franquicia y para los videojuegos en general, al fusionar la intensidad del deporte con la acción de los juegos de lucha.

El anuncio estuvo acompañado de un tráiler en el que se puede ver a Ronaldo en acción dentro del universo de South Town, la icónica ciudad donde se desarrolla la serie Fatal Fury. Aunque los detalles sobre su jugabilidad aún son escasos, la expectativa está por todo lo alto.

Segunda Beta Abierta: Una oportunidad para probar el juego

Además de esta impactante noticia, SNK ha confirmado que habrá una segunda Beta Abierta del juego, que se llevará a cabo del 26 al 31 de marzo. Los jugadores tendrán la posibilidad de probar nuevamente la experiencia en línea antes del lanzamiento oficial, con el agregado de dos novedades importantes: la incorporación de Tizoc como personaje jugable y la introducción del Modo Entrenamiento.

La Beta estará disponible en Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series S|X, permitiendo a los fans familiarizarse con las mecánicas del título y su innovador REV System, un nuevo sistema de combate que promete darle un giro fresco y emocionante a la franquicia.

FATAL FURY es una de las series más queridas del género de peleas, con sus raíces en los años 90 cuando ayudó a definir la era dorada del género. La última entrega principal, GAROU: MARK OF THE WOLVES, fue lanzada en 1999 y ha sido considerada un clásico de culto. Ahora, 26 años después, la saga está lista para su esperado regreso con FATAL FURY: City of the Wolves, una versión moderna con un estilo visual vibrante y una jugabilidad refinada.

La incorporación de Cristiano Ronaldo no solo atraerá a los seguidores de Fatal Fury, sino que también podría despertar el interés de los aficionados al fútbol y los deportes electrónicos. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, los fans esperan más detalles sobre el papel de CR7 en el juego y cómo encajará en este universo de intensos combates callejeros.

Sin duda, esta inesperada colaboración refuerza la tendencia creciente de fusionar el deporte con el gaming, un fenómeno que sigue ganando terreno en la industria del entretenimiento.

