Days of Play trae ofertas y ventajas en la mayor fiesta para los jugadores de PlayStation

Los Days of Play, que se empezaron a celebrar desde hace siete años, consolidándose como una de las citas más esperadas por los aficionados a PlayStation. Este evento abarca una amplia gama de ofertas en juegos físicos y digitales, consolas, PS VR2, accesorios y productos de PlayStation Gear. Durante este período, puedes encontrar descuentos significativos en títulos recientes y clásicos, tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4.

Algunas de las ofertas más destacadas incluyen:

PlayStation 5 Edición Digital

PlayStation 5 Edición Estándar

PS VR2

Mando DualSense

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

Rise of the Ronin (PS5)

The Last of Us Parte 2 Remastered (PS5)

Gran Turismo 7 (PS5)

God of War: Ragnarök (PS5)

God of War Ragnarök también esta en los Days of Play Imagen: cortesía PlayStation

Ventajas y regalos exclusivos

Además de las ofertas en productos, PlayStation ha preparado una serie de ventajas y regalos exclusivos para su comunidad. Por ejemplo, los suscriptores de PlayStation Plus pueden conseguir avatares únicos a través de la página de PlayStation Plus desde el navegador o la consola.

También hay una promoción especial que permite obtener 12 meses de Netflix Premium gratis al comprar una PS5 o unas PS VR2 y tener una suscripción a PlayStation Plus. Esta oferta es una excelente oportunidad para dar el salto a la nueva generación de consolas y disfrutar de contenido adicional.

¡REGALAZO en nuestra #PSDirect por los #DaysOfPlay! Por ser #Pluser, llévate de regalo 1 año de @NetflixES PREMIUM al dar el salto a la nueva generación de #PS5 o hacerte con tus #PSVR2 🔥👉https://t.co/stFC3nzvqC pic.twitter.com/pZM370KIbF — PlayStation Plus España (@PSPlusES) June 5, 2024

Suscripciones y contenido adicional:

Las suscripciones a PlayStation Plus también están incluidas en la campaña de Days of Play con descuentos y recompensas especiales:

Nuevos miembros: hasta un 30% de descuento en el plan de 12 meses.

Miembros actuales: 12 meses de suscripción a Netflix al comprar una PS5 o PS VR2, un 25% de descuento en PlayStation Plus Extra, o un 30% de descuento en PlayStation Plus Premium durante el resto de su suscripción. Además, todos los miembros del servicio podrán disfrutar de un 15% de descuento en contenido de Sony Pictures Core.

Los juegos gratuitos para suscriptores de PS Plus Essential, Extra y Premium también se renuevan durante este periodo, con títulos como:

Dredge (PS4 y PS5) - disponible desde el 29 de mayo

Lego Marvel Super Heroes 2 (PS4) - disponible desde el 31 de mayo

Cricket 24 (PS4, PS5) - disponible desde el 5 de junio

Gran Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition (PS4, PS5) - disponible desde el 7 de junio

Para los usuarios de PS Plus Premium, hay nuevos juegos de PS VR2 y clásicos de PS2 como:

Este es el mejor momento para conseguir algunas de las novedades Imagen: cortesía PlayStation

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PS VR2) - disponible desde el 6 de junio

Walkabout Mini Golf (PS VR2) - disponible desde el 6 de junio

Synth Riders (PS VR2) - disponible desde el 6 de junio

Before Your Eyes (PS VR2) - disponible desde el 6 de junio

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapters 1 & 2 (PS VR2) - disponible desde el 6 de junio

Tomb Raider Legends (PS2) - disponible desde el 11 de junio

Star Wars: The Clone Wars (PS2) - disponible desde el 11 de junio

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (PS2) - disponible desde el 11 de junio

Los Days of Play son la ocasión perfecta para que los fanáticos de PlayStation disfruten de ofertas exclusivas, actividades emocionantes y ventajas únicas. No dejes pasar esta oportunidad para ampliar tu colección de juegos y accesorios, mejorar tu experiencia de juego y aprovechar al máximo tu suscripción a PlayStation Plus. Recuerda que las promociones solo estarán disponibles hasta el 12 de junio.

