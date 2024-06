PlayStation VR2 se expande a PC con nuevo adaptador disponible desde el mes de agosto

Los aficionados de PlayStation VR2 están en su mejor memento. A partir del 7 de agosto, podrán ampliar sus horizontes de juego al conectar su dispositivo a la vasta biblioteca de juegos de SteamVR en PC. Esta emocionante noticia ha sido confirmada por Yasuo Takahashi, Senior Staff Product Manager de SIE, quien ha detallado que el nuevo adaptador para PC permitirá a los jugadores disfrutar de miles de títulos de RV de la plataforma Steam.

Un mundo de juegos al alcance de todos:

Con el lanzamiento de PlayStation VR2 el año pasado, los jugadores de PS5 han podido experimentar una nueva generación de juegos de realidad virtual, caracterizada por su inmersión sensorial y sus innovadoras mecánicas. Ahora, esta experiencia se expande aún más con la posibilidad de acceder a una amplia gama de juegos de PC. Entre los títulos destacados que estarán disponibles se incluyen Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR y War Thunder.

Esta nueva opción estará disponible a partir del 7 de agosto Imagen: cortesía PlayStation

Requisitos y configuración:

Para empezar a disfrutar de esta nueva funcionalidad, los jugadores necesitarán adquirir el adaptador para PC de PlayStation VR2. Además, será necesario un cable DisplayPort compatible con DisplayPort 1.4, una cuenta de Steam y un PC que cumpla con los requisitos mínimos. Los requisitos incluyen un sistema operativo Windows 10 o 11 de 64 bits, un procesador Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 3 3100, 8 GB de RAM, y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 5500XT o superiores. Para un rendimiento óptimo, se recomienda una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT.

Configuración sencilla:

La configuración del PlayStation VR2 en PC es sencilla. Los jugadores solo deben conectar el dispositivo al PC mediante el adaptador y el cable DisplayPort. Luego, deberán descargar las aplicaciones PlayStation VR2 y SteamVR desde Steam. Estas aplicaciones permitirán configurar el dispositivo, personalizar los ajustes y el área de juego, y acceder a la amplia biblioteca de juegos de SteamVR.

Limitaciones y funcionalidades:

Aunque algunas funciones específicas del PS VR2 en PS5 no estarán disponibles en la versión para PC, como el HDR, la retroalimentación del casco y los gatillos adaptativos, muchas otras características de alta fidelidad sí lo estarán. Los jugadores podrán disfrutar de gráficos 4K, un campo de visión de 110 grados, detección táctil, visión exterior y audio 3D en juegos compatibles, aunque este último usará la tecnología de audio de SteamVR en lugar de Tempest 3D, exclusiva de PS5.

Una oportunidad para explorar más:

Esta nueva opción no solo ofrece una mayor variedad de juegos, sino que también permite a los jugadores explorar diferentes géneros, desde multijugador de mundo abierto y simulaciones deportivas hasta juegos de terror y sigilo. La posibilidad de jugar a estos títulos en PC con el PS VR2 brinda una flexibilidad adicional que muchos jugadores apreciarán.

Promociones especiales:

En el marco de la celebración de Days of Play, los jugadores de ciertas regiones podrán aprovechar un descuento PS VR2 y en el pack PS VR2 con Horizon Call of the Mountain para PS5 hasta el 12 de junio.

La expansión de PlayStation VR2 a la plataforma de PC a través de SteamVR es un hito importante que promete enriquecer la experiencia de juego para los usuarios de realidad virtual. Con esta actualización, los jugadores tienen la oportunidad de explorar un nuevo mundo de juegos y disfrutar de una mayor diversidad de contenido. No olvides marcar el 7 de agosto en tu calendario y prepárate para una nueva dimensión de juego con PS VR2 en PC.

