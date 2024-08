Estos son los horarios y detalles del concierto de Karol G en Fortnite

La cantante colombiana Karol G sigue conquistando nuevos territorios, y esta vez lo hace en el universo de Fortnite. Luego de su exitoso álbum "Mañana será bonito", que le valió un Grammy Latino, la artista llevará su energía y ritmos latinos a un evento de temporada en el popular videojuego. Prepárate para disfrutar de un concierto único en el que la Bichota pondrá a bailar a toda la comunidad gamer.

Un evento imperdible en el mundo de Fortnite

Fortnite no deja de sorprender a sus usuarios, y con el lanzamiento del capítulo 5 de la cuarta temporada, bajo la temática de superhéroes y villanos de Marvel, la emoción no ha parado. Los jugadores ya han tenido la oportunidad de disfrutar de las nuevas armas y accesorios, como el escudo del Capitán América y el jet pack de Máquina de Guerra, pero eso no es todo. Epic Games ha preparado una sorpresa especial: Karol G será la encargada de protagonizar el evento de temporada con un concierto que promete ser inolvidable.

¿Cuándo y cómo disfrutar del concierto de Karol G en Fortnite?

El evento, denominado "Karol G: MSB Fortnite", permitirá a los jugadores sumergirse en una experiencia musical y jugable que se desarrollará en cinco partes. Durante el concierto, los usuarios podrán recorrer lugares icónicos inspirados en la vida y obra de la cantante, todo mientras bailan y disfrutan de sus éxitos.

Karol G es la nueva estrella del Festival Imagen: cortesía Epic Games

El concierto estará disponible desde el viernes 23 de agosto a las 2:00 p.m. hora de Colombia, hasta el lunes 26 de agosto a las 11:00 a.m. Los jugadores que asistan al evento completo recibirán una recompensa especial: el "Bajo Bichota", un accesorio exclusivo que podrán usar en el juego.

Pero eso no es todo. Después de que finalice el concierto, los éxitos de Karol G seguirán sonando en los escenarios de Fortnite, permitiendo a los jugadores continuar disfrutando de su música tanto en el escenario de batalla como en el escenario principal del juego.

1. Descarga Fortnite: Si aún no tienes Fortnite, puedes descargarlo gratis en diversas plataformas como consolas, PC y dispositivos móviles.

2. Inicia sesión: Asegúrate de estar logueado en tu cuenta de Epic Games antes del comienzo del evento.

3. Selecciona el evento, denominado "Karol G: MSB Fortnite: Desde el menú principal del juego, elige el modo, donde se llevará a cabo el concierto.

4. Prepárate para la fiesta: Una vez dentro del evento, busca el escenario principal donde Karol G se presentará y disfruta del espectáculo en tiempo real junto a otros jugadores.

Detalles adicionales y consejos

· Acceso anticipado: Es recomendable ingresar al modo Fiesta Magistral al menos 30 minutos antes del inicio del concierto para asegurar tu lugar y evitar cualquier problema de conexión.

· Personaliza tu experiencia: Fortnite permite a los jugadores personalizar su avatar y entorno. Aprovecha las opciones de personalización para destacar en el concierto y disfrutar de una experiencia única.

· Interacciones en vivo: Durante el concierto, podrás interactuar con otros jugadores, lo que agrega un nivel extra de inmersión y diversión al evento.

Recompensas y sorpresas en la tienda de Fortnite

Además del concierto, los jugadores podrán adquirir el "Pase de festival", que incluye una variedad de recompensas, como gestos, bailes, mochilas, pantallas de carga y más, todo relacionado con el evento de Karol G. También estará disponible la "skin" o traje "Karol G, Bichota" por 1800 pavos, que incluye accesorios como una guitarra y un micrófono, perfectos para llevar el espíritu de la cantante a cada partida.

El 23 de agosto, la tienda de Fortnite también se actualizará con más sorpresas para complementar la experiencia, ofreciendo a los fans de Karol G nuevas formas de expresar su estilo en el juego.

Tras el concierto, podremos seguir tocando canciones de Karol G Imagen: cortesía Epic Games

Nuevas locaciones y poderes en el capítulo 5 de la cuarta temporada

El nuevo capítulo de Fortnite no solo trae el concierto de Karol G, sino que también incorpora emocionantes novedades en el mapa. Los jugadores podrán explorar el "Castillo de Doom", la aldea "Doomstadt" y la prisión de supervillanos "La Balsa", entre otros escenarios.

Además, se han introducido nuevas armas como los "microsubfusiles dobles", la "pistola monarca", la "escopeta soberana" y el "rifle de asalto de ráfaga con ariete". Los jugadores también podrán acceder a medallones que otorgan habilidades especiales: el medallón de "sifón" que genera vida y escudo al eliminar oponentes, el de "sigilo" que proporciona invisibilidad temporal, y el de "revelación" que revela la ubicación de los enemigos.

El concierto de Karol G en Fortnite promete ser uno de los eventos más destacados del año en el mundo gamer. No solo podrás disfrutar de su música, sino que también tendrás la oportunidad de explorar nuevas locaciones, adquirir recompensas exclusivas y llevar el estilo único de la Bichota a tus partidas. Marca en tu calendario el 23 de agosto y prepárate para vivir una experiencia única en Fortnite.

